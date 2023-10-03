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Хотим вывести отношения с Беларусью на новый уровень – зампредседателя Нацассамблеи Никарагуа

03 октября 2023 10:49
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Никарагуа – значимый политический и экономический партнер Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с парламентской делегацией из этой центрально-американской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотим вывести отношения с Беларусью на новый уровень – зампредседателя Нацассамблеи Никарагуа-1

Дипломатическим отношениям между Минском и Манагуа уже почти 30 лет. За это время налажено политическое взаимодействие, идет активный диалог на уровне министерств. Депутаты также не должны оставаться в стороне от решения текущих вопросов. Итогом визита должно стать соглашение по созданию парламентской группы дружбы между Беларусью и Никарагуа. Страны ориентированы на развитие торгово-экономического сотрудничества. В планах Манагуа – реализация масштабных совместных проектов. В первую очередь это поставка строительной и спецтехники из Беларуси.

Хотим вывести отношения с Беларусью на новый уровень – зампредседателя Нацассамблеи Никарагуа-4

Арлинг Патрисия Алонсо Гомес, первый заместитель председателя Национальной ассамблеи Никарагуа:
Наши основные цели визита консолидация отношений. Мы хотим вывести их на новый уровень. Среди приоритетных сфер сотрудничества – продовольствие. Уже подписаны соглашения с Беларусью: мы импортируем базовые продукты для никарагуанских семей. Также мы заинтересованы в партнерстве в области сельского хозяйства и высшего образования.

Гайдукевич о визите делегации Никарагуа: это возможность общаться со всеми странами этого региона. Подробнее.

Хотим вывести отношения с Беларусью на новый уровень – зампредседателя Нацассамблеи Никарагуа-7

Парламентская делегация Никарагуа ознакомилась и с тем, как организована работа белорусских депутатов. Для них провели экскурсию по зданию, где размещается Палата представителей.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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