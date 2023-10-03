Исторический форум Беларуси и России в Минске собрал более 300 участников в первый день

Участниками форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» стали более 300 человек. В Минске собрались ректоры ведущих вузов двух стран, представители Академий наук, руководители фондов и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно они должны сообща отвечать на современные информационные вызовы. К такому выводу пришли спикеры встречи. Работа форума организована по нескольким направлениям. Ставится задача объединить усилия для противодействия попыткам фальсификации совместной истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы сейчас имеем высокоразвитое государство, которое по ряду показателей, даже по всем показателям, не уступает любому другому государству Европы и мира. Мы считаем, что это во многом благодаря нашему доброму соседу и партнеру, другу, братским отношениям с российским народом.

Юрий Петров, директор Института российской истории РАН:

Мы сегодня подписываем договор с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси. Договор о научном сотрудничестве, противодействии фальсификации, о том, что мы будем проводить регулярно такие встречи, форумы, на которых будем говорить о том, как мы работаем.