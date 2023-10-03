Гайдукевич о визите делегации Никарагуа: это возможность общаться со всеми странами этого региона

Никарагуа – значимый политический и экономический партнер Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с парламентской делегацией из этой центрально-американской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодняшний визит на достаточно высоком парламентском уровне крайне важен для Беларуси, потому что речь идет о взаимодействии не только в политической сфере, а мы друг друга поддерживали на международной арене и не один раз, примеров тому очень много. Речь идет об экономическом сотрудничестве, о росте этого сотрудничества, о конкретных проектах, которые направлены не на месяц, не на два, не купи-продай, а проекты, которые будут работать десятилетия даже. Это же возможность общаться со всеми странами этого региона, это не только одна страна. Это много стран.