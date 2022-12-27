«Уже всё есть». Когда деньги могут стать хорошим подарком?
Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие дарят деньги в конверте для того, чтобы не заморачиваться насчет подарка. Как вы к этому относитесь?
Ирина Тетерюкова, специалист по этикету, невербальным коммуникациям:
Смотря какая ситуация и какой контекст. Это очень серьезно зависит от контекста. Например, я считаю, что подарить деньги молодоженам как вариант – это очень хорошо. Почему? Объясню: если раньше молодые люди женились в достаточно раннем возрасте, им дарили постельное белье, скатерти, сервизы для того, чтобы как бы со старта обустроить их быт, чтобы у них было самое необходимое для начала семейной жизни. Сейчас, в общем-то, возраст, когда мы женимся, выходим замуж, сдвигается. Уже все есть – работаем, быт обустроен. В этом варианте, например, может быть список пожеланий, что я хочу получить, то есть чего мне не хватает, либо деньги в конверте. Тогда человек может потратить их на то, что ему на самом деле необходимо.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Только надо учесть, что к свадебной церемонии такую коробочку ставят и туда все бросают в щелочку, а рядом стоит налоговый инспектор. Налоговый инспектор пересчитывает суммы, говорит: «Ребята, надо налог уплатить». Потому что в деньгах и вообще в подарках: близкие родственники – мама, папа каждого. Там надо еще правильно пожелание написать: дарю вам или лично тебе, потому что кому будет принадлежать подарок – это тоже важно. Были темы про разводы – надо заранее про подарочки подумать. Есть определенная сумма, и либо она делится на двоих, либо каждый получил. Потому что, если ты ее перевыполнил, тебе больше подарили не от близких родственников, а от друзей, ты должен уплатить налог.
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