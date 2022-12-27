«Бесполезный, но очень романтичный подарок». Стоит ли дарить звезду на небе?

Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Я люблю практичные подарки. Мне вообще с подарками трудно угодить. В моей жизни был один абсолютно бесполезный, но очень романтичный подарок – мне подарили звезду на небе. Помните, была такая волна – популярно было дарить разные планеты Солнечной системы. Вроде бы красиво, но толку никакого.

Ирина Тетерюкова, специалист по этикету, невербальным коммуникациям:

Что касается практичности, здесь тоже есть такой нюанс. Потому что некоторые предпочитают действительно практичные подарки, а некоторые – какие-то более романтичные.

«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким – подробнее здесь.