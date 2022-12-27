Когда небольшая вещица дороже кольца. Как правильно дарить и принимать подарки?

Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы можете сказать, что люди умеют или не умеют дарить подарки?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Конечно. Наталья Надольская:

Как у них получается? Мне кажется, должна быть довольно высокая самооценка, чтобы не просто: на, а еще как-то преподнести. Конечно, самооценка – да. Если какой-нибудь влюбленный юноша дарит кольцо, может сделать это неловко. Неловко упасть на коленку, протянуть так жалобно это кольцо, но девушка поймет и обрадуется. Неважно, что он не высказал то, что у него на сердце, поэтому важен смысл. В подарке важно речевое сопровождение, что за этим стоит. Может быть, постельное белье будет храниться и передаваться из поколения в поколение как память о бабушке, дедушке и еще о чем-то и о ком-то. Оно будет дорого не прагматично и не утилитарно, а именно как память поколений и предков.

Леуш Любич, певец:

Не будем забывать, что подарки – это энергия, дар. Человек дарит его от чистого сердца. Подошла, подарила – мурашки пробежали, потому что человек от души старалась, подбирала. Опять же, как нас даже учили бабушки, мамы, и ты как наблюдатель – у каждого человека своя финансовая ситуация. Некоторые: «Подарила мне чего-то». Зачем ты так говоришь? Ты же ведь не понимаешь, не знаешь финансовую ситуацию того человека. Может, даже этот маленький какой-то подарочек – рамочка для фотографии либо чашечка настолько будет нести такую энергию больше, чем какой-то сервиз даже либо кольцо. Надежда Цыркун:

Кольцо намекает на брак – это предложение. Леуш Любич:

Нет, почему? Дарят, например, сережки и многие подарки – это энергия. С какой энергией ты преподнесешь этот подарок.