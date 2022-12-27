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«Это человек, который свою жизнь посвящает детям». Владимир Кухарев наградил лучших педагогов Минска

27 декабря 2022 19:46
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Новости Беларуси. В Минске отметили лучших учителей. Награды выдающимся педагогам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в Минском городском дворце детей и молодежи. Премии получили 50 учителей. Еще 117 творческим коллективам вручили гранты на реализацию проекта от руководства столицы. Это победители городского конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования столицы». Он проходил в 10 номинациях. В них приняли участие учителя, воспитатели, а также преподаватели профессиональных лицеев и колледжей. Они представили свои инновационные идеи и опыт в организации исследовательской работы.

Ирина Громыко, учитель средней школы № 223 имени Иона Солтыса:
Мы начали работу с третьим классом с энтузиазмом. Все, что касается работы с компьютерами, электронных программ, у деток вызывает большой восторг. Они с радостью приходят домой и прорабатывают, прослушивают те же песенки, делают упражнения.

Юлия Трубач, учитель гимназии № 7:
Для меня сегодняшняя награда – это очень почетно, но и очень ответственно. Поэтому я желаю своим коллегам, учителям Минска, безусловно, принимать участие в конкурсах профессионального мастерства.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В преддверии Нового года мы чествуем педагогов, которые творчески относятся к своей профессии, которые очень много внимания уделяют именно новым разработкам, новациям, которые они не только разрабатывают, но и успешно внедряют. Любой педагог – это человек, который свою жизнь посвящает детям, он должен любить детей, он должен для них быть во всем примером.

«Это человек, который свою жизнь посвящает детям». Владимир Кухарев наградил лучших педагогов Минска-1

В 2022 году были заявлены также две региональные инициативы. Они объединили несколько столичных учреждений образования. Впервые разработан проект по обучению детей, находящихся на стационарном лечении в больницах. Немало идей поступило от педагогов по теме гражданско-патриотического воспитания.

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# Государственная политика в области образования # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области

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