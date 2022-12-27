«Это человек, который свою жизнь посвящает детям». Владимир Кухарев наградил лучших педагогов Минска

Новости Беларуси. В Минске отметили лучших учителей. Награды выдающимся педагогам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в Минском городском дворце детей и молодежи. Премии получили 50 учителей. Еще 117 творческим коллективам вручили гранты на реализацию проекта от руководства столицы. Это победители городского конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования столицы». Он проходил в 10 номинациях. В них приняли участие учителя, воспитатели, а также преподаватели профессиональных лицеев и колледжей. Они представили свои инновационные идеи и опыт в организации исследовательской работы.

Ирина Громыко, учитель средней школы № 223 имени Иона Солтыса:

Мы начали работу с третьим классом с энтузиазмом. Все, что касается работы с компьютерами, электронных программ, у деток вызывает большой восторг. Они с радостью приходят домой и прорабатывают, прослушивают те же песенки, делают упражнения.

Юлия Трубач, учитель гимназии № 7:

Для меня сегодняшняя награда – это очень почетно, но и очень ответственно. Поэтому я желаю своим коллегам, учителям Минска, безусловно, принимать участие в конкурсах профессионального мастерства.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В преддверии Нового года мы чествуем педагогов, которые творчески относятся к своей профессии, которые очень много внимания уделяют именно новым разработкам, новациям, которые они не только разрабатывают, но и успешно внедряют. Любой педагог – это человек, который свою жизнь посвящает детям, он должен любить детей, он должен для них быть во всем примером.