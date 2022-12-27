«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким?

Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте про 23 февраля – носки, трусы…

Леуш Любич, певец:

Я считаю, эти подарки к 23 февраля: трусы, носки, крем для бритья, бритва… Наталья Надольская:

Как будто мужчина сам не может купить себе носки. Леуш Любич:

Я хочу сказать, что это унижение мужчины.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Боже мой! Леуш Любич:

Близкий человек это может – супруга, девушка подарить. Когда в коллективах начинают дарить, конечно, мужики просто впадают в шок. Это безысходность. Я понимаю, что это средства гигиены. Такое средство может подарить только самый близкий, любимый человек. Наталья Надольская:

Кстати, многие эксперты называют это правилом 35 сантиметров, когда такие подарки можно дарить только близким, родным людям, но не незнакомым. Леуш Любич:

Совершенно верно. Это как давайте мы всему женскому коллективу подарим, извините меня, лифчики, пеньюары. Наталья Надольская:

Или средства гигиены.