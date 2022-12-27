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«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким?

27 декабря 2022 18:08
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Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте про 23 февраля – носки, трусы…

«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким?-1

Леуш Любич, певец:
Я считаю, эти подарки к 23 февраля: трусы, носки, крем для бритья, бритва…

Наталья Надольская:
Как будто мужчина сам не может купить себе носки.

Леуш Любич:
Я хочу сказать, что это унижение мужчины.

«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким?-4

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Боже мой!

Леуш Любич:
Близкий человек это может – супруга, девушка подарить. Когда в коллективах начинают дарить, конечно, мужики просто впадают в шок. Это безысходность. Я понимаю, что это средства гигиены. Такое средство может подарить только самый близкий, любимый человек.

Наталья Надольская:
Кстати, многие эксперты называют это правилом 35 сантиметров, когда такие подарки можно дарить только близким, родным людям, но не незнакомым.

Леуш Любич:
Совершенно верно. Это как давайте мы всему женскому коллективу подарим, извините меня, лифчики, пеньюары.

Наталья Надольская:
Или средства гигиены.

«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким?-7

Леуш Любич:
Да, и средства гигиены, совершенно верно.

Надежда Цыркун:
Разве цветок – это не такая же формальность на 8 марта?

Леуш Любич:
Нет, как это женщине не подарить цветы?

Надежда Цыркун:
Точно так же, как трусы – мужчине.

Леуш Любич:
Нет, вы сравниваете цветы и трусы.

Надежда Цыркун:
Почему? Трусы хоть останутся.

Что подарить человеку, у которого все есть? Мнение психолога – подробнее здесь.

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# Подарки # общество # Наталья Надольская # Леуш Любич # Надежда Цыркун # Фотофакт

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