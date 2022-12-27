«Будто мужчина сам не может купить себе носки». Какие подарки можно делать только близким?
Новый год – пожалуй, один из самых теплых семейных праздников. Еще это прекрасный повод напомнить близким о своих чувствах, сделать особенный подарок, который будет радовать по-настоящему. Каждый раз накануне зимнего торжества мы переживаем время мучительных раздумий: что преподнести знакомым, близким и друзьям? Как выбрать презент, чтобы попасть в точку и порадовать адресата, какие тренды сейчас в мире подарков и что можно преподнести начальнику, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте про 23 февраля – носки, трусы…
Леуш Любич, певец:
Я считаю, эти подарки к 23 февраля: трусы, носки, крем для бритья, бритва…
Наталья Надольская:
Как будто мужчина сам не может купить себе носки.
Леуш Любич:
Я хочу сказать, что это унижение мужчины.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Боже мой!
Леуш Любич:
Близкий человек это может – супруга, девушка подарить. Когда в коллективах начинают дарить, конечно, мужики просто впадают в шок. Это безысходность. Я понимаю, что это средства гигиены. Такое средство может подарить только самый близкий, любимый человек.
Наталья Надольская:
Кстати, многие эксперты называют это правилом 35 сантиметров, когда такие подарки можно дарить только близким, родным людям, но не незнакомым.
Леуш Любич:
Совершенно верно. Это как давайте мы всему женскому коллективу подарим, извините меня, лифчики, пеньюары.
Наталья Надольская:
Или средства гигиены.
Леуш Любич:
Да, и средства гигиены, совершенно верно.
Надежда Цыркун:
Разве цветок – это не такая же формальность на 8 марта?
Леуш Любич:
Нет, как это женщине не подарить цветы?
Надежда Цыркун:
Точно так же, как трусы – мужчине.
Леуш Любич:
Нет, вы сравниваете цветы и трусы.
Надежда Цыркун:
Почему? Трусы хоть останутся.
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