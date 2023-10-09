Уже идёт подготовка к новогодним праздникам. Чем будет удивлять Молодёжный театр эстрады в новом сезоне?
Александр Меженный, ведущий:
Куда пойти, чтобы душа развернулась, чтобы прямо настроение выходило наружу и всеми красками искрилось? Молодежный театр эстрады, вот туда у нас дорога.
Александра Каштанова, ведущая:
У творческого коллектива театра отлично получаются, во-первых, поднять нам настроение. Во-вторых, у нас появляется ответ на этот утренний вопрос, куда же нам пойти.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Шебеко, заместитель начальника концертного отдела Молодежного театра эстрады, и Ростислав Овчинников, артист-вокалист Молодежного театра эстрады.
Чем живет Молодежный театр эстрады?
Александр Меженный:
Чем живет Молодежный театр эстрады? Чем закончили сезон, чем открываете новый?
Ольга Шебеко, заместитель начальника концертного отдела Молодежного театра эстрады:
Закончили мы нашим традиционным гала-концертом закрытие сезона, потом у нас был небольшой летний перерыв. И 14 сентября мы открыли сезон. Название концерта нашего было «Открытие сезона». Традиционно в театре эстрады есть такая особенность, проходит яблочный фест. И наши артисты, наша творческая группа, наша администрация готовят что-то вкусное с элементами яблок. И потом у нас такой небольшой, скажем так, фуршет, где мы обмениваемся, как прошло лето. Начинается плодотворная работа в отношении открытия самого сезона и всех мероприятий, которые у нас запланировали в репертуаре.
Какие новинки в театре эстрады?
Александр Меженный:
Какие новинки в театре эстрады? Кого услышим в этом сезоне?
Ольга Шебеко:
У нас есть заслуженные артисты в театре эстрады – Жанет, Руслан Чернецкий, Дмитрий Сергеев, Александра Гайдук, Людмила Родионова. Мы решили попробовать поставить концерт 26 октября на базе театра эстрады, и могу сказать, что у нас осталось несколько билетов.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
У нас еще проходит неделя родителей с 14 октября, будет и День матери, и День отца. Что у вас планируется из каких-то сюрпризов для наших зрителей?
Ольга Шебеко:
Безусловно, театр эстрады никогда не остается в стороне от таких значимых мероприятий, которые происходят в нашей стране. Начнем мы родительскую неделю 14 октября на главной площадке страны – во Дворце Республики. У нас будет там запланировано два мероприятия для наших прекрасных детишек. Мы всех ждем в 12 часов дня на шоу-опере «Мухи-Цокотухи бал». Хочу отдельно сказать о том, что это очень интересное детское шоу, потому что у нас задействованы там все молодые актеры. Они поют, они развлекают детей. У нас очень красивые костюмы. Они такие габаритные, яркие, красочные. И вечером в 18:00 мы уже хотим завершить это все праздничной программой, праздничным концертом, который называется «Лучший подарок». И там уже будут представлены звезды белорусской эстрады. Безусловно, мы готовим какие-то сюрпризы для наших гостей, для наших зрителей. Всегда до конца не договариваем, возможно, для того, чтобы сохранить какую-то интригу.
Александр Меженный:
Грянула балалайка в рядах шоу «Аллюр».
Ростислав Овчинников, артист-вокалист Молодежного театра эстрады:
Да. Так получилось. Попал просто так, что у них в тот момент делали шоу «Песни и танцы народов мира». И вот они вот как бы внедрили таким образом балалайку, и я там представлял Россию.
Александр Меженный:
Чем живет балалайка в Беларуси? Какие планы, чем будете удивлять в сезоне?
Ростислав Овчинников:
Это уже четвертый концерт у меня за пять лет. И в каждом концерте я акцент делал на балалайку. Я приглашаю балалаечников. В этом концерте я предоставлю слово своему ансамблю. Это ансамбль педагогический. Там собраны учителя музыкальный школы № 16, в которой я работаю. Программа называется «Юбилей». И просто решили собрать всех юбиляров, которые в этом году были, в один концерт объединить и сделать праздничное шоу.
Александр Меженный:
В любом случае будет интересно оказаться на концерте, чем будете удивлять?
Ростислав Овчинников:
Наш ансамбль называется «Попурри». И мы делаем акцент на попурри. И этим уже как бы народ интригуем. И там разные фильмы. И плюс, это все еще иллюстрируется на экране. И люди приходят и музыку слушают, и вспоминают моменты из фильма.
Александр Меженный:
А мастер-класс игры на балалайке?
Ростислав Овчинников:
Нет, в концерт не вставлял еще.
Какие планы у театра на Новый год?
Александр Меженный:
Какие планы на Новый год?
Ольга Шебеко:
Мы уже давно готовимся к новогодним мероприятиям. Будут программы и для детей, и для взрослых. На базе театра будет проходить детская сказка «Новогодние приключения котов на крыше». И традиционно на АК «Победителей» уже не первый год мы проводим интерактивную сказку. Каждый раз она, конечно, новая. Но в этом году она называется элементарно – «Новый год». Конечно, мы не забываем о том, что люди взрослые тоже любят развлекаться. Поэтому для взрослой аудитории у нас будут мероприятия «Первое время зимы». И концертная программа «Песни Нового года». Также детские мероприятия, у нас четыре сказки в постановке всегда проходят. То есть это и детский мюзикл, и детская музыкальная сказка. Жизнь театра кипит по полной программе. Потому что мы постоянно работаем. У нас есть и гастрольные мероприятия, по республике ездим. И не так давно наши «Верасы» были в России. Мы всегда открыты, у нас есть мероприятия, всегда есть что посмотреть, репертуар насыщенный.