Уже идёт подготовка к новогодним праздникам. Чем будет удивлять Молодёжный театр эстрады в новом сезоне?

Александр Меженный, ведущий:

Куда пойти, чтобы душа развернулась, чтобы прямо настроение выходило наружу и всеми красками искрилось? Молодежный театр эстрады, вот туда у нас дорога. Александра Каштанова, ведущая:

У творческого коллектива театра отлично получаются, во-первых, поднять нам настроение. Во-вторых, у нас появляется ответ на этот утренний вопрос, куда же нам пойти. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Шебеко, заместитель начальника концертного отдела Молодежного театра эстрады, и Ростислав Овчинников, артист-вокалист Молодежного театра эстрады. Чем живет Молодежный театр эстрады? Александр Меженный:

Чем живет Молодежный театр эстрады? Чем закончили сезон, чем открываете новый?

Ольга Шебеко, заместитель начальника концертного отдела Молодежного театра эстрады:

Закончили мы нашим традиционным гала-концертом закрытие сезона, потом у нас был небольшой летний перерыв. И 14 сентября мы открыли сезон. Название концерта нашего было «Открытие сезона». Традиционно в театре эстрады есть такая особенность, проходит яблочный фест. И наши артисты, наша творческая группа, наша администрация готовят что-то вкусное с элементами яблок. И потом у нас такой небольшой, скажем так, фуршет, где мы обмениваемся, как прошло лето. Начинается плодотворная работа в отношении открытия самого сезона и всех мероприятий, которые у нас запланировали в репертуаре. Какие новинки в театре эстрады? Александр Меженный:

Какие новинки в театре эстрады? Кого услышим в этом сезоне? Ольга Шебеко:

У нас есть заслуженные артисты в театре эстрады – Жанет, Руслан Чернецкий, Дмитрий Сергеев, Александра Гайдук, Людмила Родионова. Мы решили попробовать поставить концерт 26 октября на базе театра эстрады, и могу сказать, что у нас осталось несколько билетов.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

У нас еще проходит неделя родителей с 14 октября, будет и День матери, и День отца. Что у вас планируется из каких-то сюрпризов для наших зрителей? Ольга Шебеко:

Безусловно, театр эстрады никогда не остается в стороне от таких значимых мероприятий, которые происходят в нашей стране. Начнем мы родительскую неделю 14 октября на главной площадке страны – во Дворце Республики. У нас будет там запланировано два мероприятия для наших прекрасных детишек. Мы всех ждем в 12 часов дня на шоу-опере «Мухи-Цокотухи бал». Хочу отдельно сказать о том, что это очень интересное детское шоу, потому что у нас задействованы там все молодые актеры. Они поют, они развлекают детей. У нас очень красивые костюмы. Они такие габаритные, яркие, красочные. И вечером в 18:00 мы уже хотим завершить это все праздничной программой, праздничным концертом, который называется «Лучший подарок». И там уже будут представлены звезды белорусской эстрады. Безусловно, мы готовим какие-то сюрпризы для наших гостей, для наших зрителей. Всегда до конца не договариваем, возможно, для того, чтобы сохранить какую-то интригу. Александр Меженный:

Грянула балалайка в рядах шоу «Аллюр».

Ростислав Овчинников, артист-вокалист Молодежного театра эстрады:

Да. Так получилось. Попал просто так, что у них в тот момент делали шоу «Песни и танцы народов мира». И вот они вот как бы внедрили таким образом балалайку, и я там представлял Россию. Александр Меженный:

Чем живет балалайка в Беларуси? Какие планы, чем будете удивлять в сезоне? Ростислав Овчинников:

Это уже четвертый концерт у меня за пять лет. И в каждом концерте я акцент делал на балалайку. Я приглашаю балалаечников. В этом концерте я предоставлю слово своему ансамблю. Это ансамбль педагогический. Там собраны учителя музыкальный школы № 16, в которой я работаю. Программа называется «Юбилей». И просто решили собрать всех юбиляров, которые в этом году были, в один концерт объединить и сделать праздничное шоу. Александр Меженный:

В любом случае будет интересно оказаться на концерте, чем будете удивлять? Ростислав Овчинников:

Наш ансамбль называется «Попурри». И мы делаем акцент на попурри. И этим уже как бы народ интригуем. И там разные фильмы. И плюс, это все еще иллюстрируется на экране. И люди приходят и музыку слушают, и вспоминают моменты из фильма. Александр Меженный:

А мастер-класс игры на балалайке? Ростислав Овчинников:

Нет, в концерт не вставлял еще.