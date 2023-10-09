Как определить фальшивые белорусские рубли? Рассказываем по пунктам о защитных знаках на купюрах

Изготовление поддельных документов. Как отличить фальшивку от оригинала? Установление тождества почерка. С какими запросами к экспертам обращаются граждане? Как идентифицировать личность по его внешним признакам и какая ответственность грозит мошенникам? Ответы на эти вопросы мы отправились искать в Комитет судебных экспертиз. О самых ярких случаях смотрите в программе « Центральный регион » на СТВ.





Ирина Шкирандо, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Сейчас очень много информации в интернете, в каких-то публичных источниках, как должны выглядеть наши деньги. На картинках расписано визуально, как должны выглядеть изображения и какие элементы должны быть. В первую очередь это водяной знак – самые простые элементы защиты, которые мы можем невооруженным глазом увидеть. Это защитная нить, которую и визуально мы видим и в белых, и в проходящих лучах. Защитная нить должна быть сплошной полосой без пробелов. Если на просвет посмотреть, на белой полосе должен быть водяной знак. Он должен хорошо просматриваться, хорошо визуализироваться. Это самые простые элементы защиты, которые мы можем увидеть.