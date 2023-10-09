В домах белорусов начнёт теплеть. Мингорисполком принял решение включить батареи

Новости Беларуси. В домах белорусов с этого дня начнет теплеть. В Мингорисполкоме приняли решение о включении отопления. Речь о жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования, театрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс займет от трех до пяти дней. В социальных объектах, школах, детских садах, больницах, батареи уже стали горячими. О начале отопительного сезона объявили также 15 районов Минской области. Здесь тепло подадут в объекты первой категории. Если температура воздуха в течение пяти суток не будет подниматься выше 8 градусов, то отопление включат и в жилом секторе. С завтрашнего дня подачу тепла в объекты соцсферы планируют начать и в Брестской области.