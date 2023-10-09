Подделать белорусский паспорт очень сложно. Узнали о методах защиты высокого качества
Изготовление поддельных документов. Как отличить фальшивку от оригинала? Установление тождества почерка. С какими запросами к экспертам обращаются граждане? Как идентифицировать личность по его внешним признакам и какая ответственность грозит мошенникам? Ответы на эти вопросы мы отправились искать в Комитет судебных экспертиз. О самых ярких случаях смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.
Проверить на оригинальность белорусский паспорт для экспертов также не составляет большого труда. Документ изготовлен из материалов высочайшего класса, и подделать его достаточно сложно.
Какие документы подделывают чаще всего? Некоторые из них по-настоящему шокируют – подробности здесь.
Ирина Шкирандо, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
Наш белорусский паспорт изготовлен из материалов высочайшего класса. Здесь и бумага хорошего качества, обложка, защитная прошивочная нить, определенный тип стежка. Нить светится в ультрафиолете. В определенной области спектра он светится определенным цветом. У нас на листах имеется перфорация, которая наносится определенным способом.
Если посмотреть на просвет, не должно быть никаких сдвигов в элементах, в этих окружностях. Мы должны визуализировать серийный номер документа, который проставляется на паспорте. Листы с данными человека покрываются ламинирующей пленкой, на которой имеются скрытые голографические изображения. Эти изображения мы можем визуализировать, когда смотрим на свет, они светятся определенным образом.
Если мы посмотрим бланк документа в ультрафиолетовой зоне спектра, в определенных лучах, здесь будут скрыты изображения в виде надписи «пашпарт» на беларускай мове и изображения папараць-кветки. Также есть микротексты, скрытые изображения, которые невооруженным взглядом не видны. Все это мы визуализируем в наших спектральных компараторах, микроскопах и другого вида оборудовании.
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