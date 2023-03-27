«Уж чего-чего, а картофеля хватит». Достаточно ли Минску продуктов и на сколько?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу « По существу ». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Кирилл Казаков: А всего остального?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: Картошки нам хватит.

Кирилл Казаков, СТВ: На сколько хватит продуктов Минску? Это самый большой город в стране, магазинов и покупателей здесь достаточно. Кажется, что всего хватит, потому что есть дача, погреб, рынок. Но на рынок же тоже как-то попадает. Нам хватит картошки?

Елена Нагорная: Всего борщевого набора однозначно хватит. С учетом расчета потребностей мы понимаем: новое постановление нам предписывает, чтобы у нас яблоки, лук, капуста, поскольку это отдельные овощи, а яблоко – фрукт (все-таки сроки хранения не всегда выдерживаются до конца мая) хранились в стабфондах до конца апреля. Вместе с тем сегодняшние запасы не только у нашего основного держателя (стабфонда) – это предприятие городское УП «Партизанское», но и у фермеров республики позволяют говорить, что нам запасов хватит.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Вы любите цифры. 52 тысячи тонн картофеля зарезервированы под стабфонды, произвели в организованном секторе почти миллион. А с населенческим – 5 с копейками миллионов. Поэтому уж чего-чего, а картофеля хватит.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Проблема не в нехватке. Проблема – куда деть производителям картофель, капусту, морковь.

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