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CBS: в Калифорнии локализовали пожар на НПЗ Chevron

03 октября 2025 08:07
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CBS: в Калифорнии локализовали пожар на НПЗ Chevron-0

Пожар, вспыхнувший после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо в штате Калифорния 2 октября, был быстро локализован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News.

Угрозы для населения нет, эвакуация не потребовалась, но жителям было рекомендовано оставаться дома.

LA Times: в США произошел взрыв на НПЗ и возник пожар

Загрязнения воздуха обнаружено не было. Нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1911 году, считается крупнейшим на западном побережье Соединенных Штатов.

Фото: pixabay

# Пожар # США # Новости США

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