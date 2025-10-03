CBS: в Калифорнии локализовали пожар на НПЗ Chevron

Пожар, вспыхнувший после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо в штате Калифорния 2 октября, был быстро локализован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News.

Угрозы для населения нет, эвакуация не потребовалась, но жителям было рекомендовано оставаться дома.

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Загрязнения воздуха обнаружено не было. Нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1911 году, считается крупнейшим на западном побережье Соединенных Штатов.

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