Головченко на заседании союзного Совмина: «В ответ на западные санкции мы выработали скоординированные меры»

Вопросы интеграции 27 марта в центре внимания премьеров Беларуси и России. В Москве состоялось заседание союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны продолжают противостоять беспрецедентному санкционному давлению, но несмотря на это, стабильность и устойчивость экономик обеспечивается. Об этом заявил Роман Головченко. Беларусь и Россия решили основные системные вопросы экономического характера. Перестроена логистика, в 2022 году достигнут рекордный товарооборот. Во многом этому способствовали регионы – сотрудничество заметно усилилось. Но в новых политических и экономических реалиях, которые создают для нас недружественные страны, останавливаться на достигнутом нельзя.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В ответ на западные санкции мы выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные прежде всего на укрепление потенциала Беларуси и России и дальнейшее развитие Союзного государства. Среди них принципиальное решение о расчетах в российских рублях, утверждение формул ценообразования на энергоносители, согласование перспективных импортозамещающих проектов, подписание ряда фундаментальных соглашений, в том числе о перевалке нефтепродуктов и внешних торговых грузов, о судоходстве, о сотрудничестве в области микроэлектроники.