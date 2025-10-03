Прямой эфир

Экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Максима Танка, появилась в мядельском музее

03 октября 2025 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Мядельском музее народной славы создали экспозицию, посвященную жизни и творчеству народного поэта Беларуси Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Максима Танка, появилась в мядельском музее-2

Выставка называется строчкой его стихотворения «Люблю твае, Нарач, затокі і тоні». В небольшой экспозиции представлены оригинальные рукописи стихов, личные вещи народного поэта, его книги и фотографии. Кроме того, в музее создан тематический раздел о национально-освободительном движении в Западной Беларуси. В нем Максим Танк принимал активное участие.

Экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Максима Танка, появилась в мядельском музее-4

Валентина Корзеенок, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Выставка состоит из нескольких информационных блоков, каждый из которых отражает те события, которые происходили в Западной Беларуси с 1921 по 1939 годы. Это Восстание нарочанских рыбаков, информация о национальном освободительном движении в Беларуси, инсталляция польской школы у нас присутствует. И, конечно, блок о жизни и творчестве Максима Танка. 

Максим Танк – уроженец Мядельского района. В 2025 году со дня его рождения 113 лет.

Озера появились из осколков волшебного зеркала – что говорят легенды о древнем Мяделе?

# Музей

Другие новости рубрики

Все новости
Горецкая сельхозакадемия отмечает 185-летие – коллектив поздравил Президент
03 октября 2025 07:48

Горецкая сельхозакадемия отмечает 185-летие – коллектив поздравил Президент

Александр Лукашенко посещает Солигорскую птицефабрику
03 октября 2025 07:34

Александр Лукашенко посещает Солигорскую птицефабрику

87 юных патриотов посетили Дворец Независимости с экскурсией
03 октября 2025 07:27

87 юных патриотов посетили Дворец Независимости с экскурсией