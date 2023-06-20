Увидеть мотивированного и одарённого абитуриента. Почему изменились правила приёма в вузы в 2023 году?

Доступное и качественное образование начинается со вступительной кампании. Каждую весну у будущих студентов масса вопросов о том, как подготовиться, сдать экзамены и поступить. О том, как изменились правила приема в вузы и что ждет абитуриентов в 2023 году, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В третий день 2023 года глава государства подписал Указ № 2, утвердив новую редакцию Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. Для чего же такие новшества?