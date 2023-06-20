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Увидеть мотивированного и одарённого абитуриента. Почему изменились правила приёма в вузы в 2023 году?

20 июня 2023 18:54
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Доступное и качественное образование начинается со вступительной кампании. Каждую весну у будущих студентов масса вопросов о том, как подготовиться, сдать экзамены и поступить. О том, как изменились правила приема в вузы и что ждет абитуриентов в 2023 году, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В третий день 2023 года глава государства подписал Указ № 2, утвердив новую редакцию Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. Для чего же такие новшества?

Увидеть мотивированного и одарённого абитуриента. Почему изменились правила приёма в вузы в 2023 году?-1

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Новации приемной кампании 2023 года как раз таки направлены, основная цель – увидеть мотивированного, одаренного абитуриента, который уже на стадии, скажем так, окончания учреждения общего среднего образования, видит свое дальнейшее место работы. Видит свою дальнейшую траекторию получения образования. Как раз таки новыми правилами приема максимально акцентировано на это внимание, чтобы такую категорию абитуриентов мы могли определить.

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# Вступительная кампания # общество # Алеся Лакина # Сергей Пищов # Фотофакт

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