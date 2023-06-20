Прямой эфир

Лукашенко объявил благодарность лучшим преподавателям и студентам вузов Беларуси

20 июня 2023 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За значительный вклад в подготовку молодых специалистов и плодотворную научно-педагогическую работу. Благодарность Президента объявлена преподавателям белорусских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко объявил благодарность лучшим преподавателям и студентам вузов Беларуси-1

Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал сегодня, 20 июня. Такой чести удостоены пять педагогов из университета культуры и искусств, Гродненского аграрного, Брестского технического, Гомельского медицинского и Витебского технологического университетов.

Отметил глава государства и некоторых студентов высших учебных заведений. Их успехи в учебе, активная жизненная позиция и вклад в общественную деятельность не остались незамеченными. Свои награды получат 14 ребят из разных вузов.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мисс и мистер студенчества Беларуси. Чем порадует первый республиканский конкурс таланта, интеллекта и красоты?
20 июня 2023 17:48

Мисс и мистер студенчества Беларуси. Чем порадует первый республиканский конкурс таланта, интеллекта и красоты?

Передают продукты, лекарства и даже иконы. Тысячи белорусов не остались равнодушными к беде Донбасса
20 июня 2023 17:34

Передают продукты, лекарства и даже иконы. Тысячи белорусов не остались равнодушными к беде Донбасса

«Видна дыра от свежего прилёта». Эксклюзивные кадры – Азарёнок побывал в затопленном посёлке Херсонской области
20 июня 2023 17:04

«Видна дыра от свежего прилёта». Эксклюзивные кадры – Азарёнок побывал в затопленном посёлке Херсонской области