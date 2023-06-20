Лукашенко объявил благодарность лучшим преподавателям и студентам вузов Беларуси

Новости Беларуси. За значительный вклад в подготовку молодых специалистов и плодотворную научно-педагогическую работу. Благодарность Президента объявлена преподавателям белорусских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал сегодня, 20 июня. Такой чести удостоены пять педагогов из университета культуры и искусств, Гродненского аграрного, Брестского технического, Гомельского медицинского и Витебского технологического университетов.

Отметил глава государства и некоторых студентов высших учебных заведений. Их успехи в учебе, активная жизненная позиция и вклад в общественную деятельность не остались незамеченными. Свои награды получат 14 ребят из разных вузов.