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«Участвовать в общем конкурсе». Могут ли россияне претендовать на бюджетные места в белорусских вузах?

20 июня 2023 18:59
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Доступное и качественное образование начинается со вступительной кампании. Каждую весну у будущих студентов масса вопросов о том, как подготовиться, сдать экзамены и поступить. О том, как изменились правила приема в вузы и что ждет абитуриентов в 2023 году, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
В Российской Федерации не понаслышке знают об уровне высшего образования, которое можно получить в Беларуси. Скажите, для абитуриентов из России, успешно сдавших ЕГЭ, каковы условия поступления в белорусские вузы?

«Участвовать в общем конкурсе». Могут ли россияне претендовать на бюджетные места в белорусских вузах?-1

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Граждане Российской Федерации, которые сдали ЕГЭ в своей стране, имеют возможность поступить в наши вузы на условиях оплаты обучения, на платное обучение. То есть определенный процент – там квота по каждой специальности есть. Но вместе с тем необходимо отметить, что граждане Российской Федерации имеют такие же возможности, как граждане Республики Беларусь. То есть участвовать в общем конкурсе и даже претендовать на бюджетные места. Но для этого им также необходимо, как и нашим белорусским абитуриентам, сдать централизованное тестирование, получить сертификаты. Полный пакет документов предоставить, поучаствовать в конкурсе и поступить либо не поступить, как на бюджет, так и на платное.

Это еще не все. Граждане Российской Федерации также имеют возможность поступить, как иностранные граждане, то есть по международному контракту на платное обучение. Поэтому для наших соседей, братьев у нас самые широкие возможности для того, чтобы получить образование в белорусских учреждениях высшего образования.

Сергей Парчевский:
Комфортно, удобно и, главное, чтобы человек действительно обладал достойными знаниями.

Сергей Пищов:
Совершенно верно.

Увидеть мотивированного и одаренного абитуриента. Почему изменились правила приема в вузы в 2023 году – подробнее здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Парчевский # Сергей Пищов # Фотофакт

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