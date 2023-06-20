Мисс и мистер студенчества Беларуси. Чем порадует первый республиканский конкурс таланта, интеллекта и красоты?

Новости Беларуси. В Минске 20 июня проходит финал республиканского конкурса таланта, интеллекта и красоты. Имена «Мисс и мистера студенчества Беларуси» назовут совсем скоро. Определят и обладателей других титулов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претендентам предстоит пройти несколько дефиле, продемонстрировать уверенность в себе, талант и профессионализм. Задача непростая: каждый выход должен подчеркнуть важность гармонии в жизни человека, а это главная тема конкурса. Участники также представят яркий творческий номер, выдержат интеллектуальные и спортивные испытания. Поразить зал и судей харизмой предстоит в конкурсе ораторского мастерства.

Александр Камчицкий, финалист: Очень волнительно, иногда даже мандражит. Но я понимаю, что это мое время и сейчас настала пора выйти на сцену и просто кайфануть с того, что делаешь.

Игорь Гелдинский, режиссер-постановщик: Для участников, я думаю, что это станет замечательной, прекрасной стартовой точкой для движения в будущем. Вне зависимости, пойдут ли они по своей профессии, либо они перейдут в творческую стезю.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Важнейшие качества, которыми наши участники должны обладать, – это патриотизм, любовь к своей родине, доброта, умение сопереживать. Мы эти все моменты учитывали при выборе победителей.

В отборочных турах участвовало более 600 претендентов из 42 вузов страны, но в финал прошли только 22. За титул борются 11 девушек и юношей. Конкурс в таком формате проходит в нашей стране впервые. Организаторы подчеркнули: чтобы победить, нужно обладать не только внешней, но и внутренней красотой.