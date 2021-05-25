«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить?

Бюджетное место в университете – желанный исход вступительных кампаний для абитуриентов. Для некоторых спасательным кругом становится целевое направление. Наша героиня тоже решила не упускать такую возможность.

Александра Мытникова:

Когда стоит вопрос о поступлении на бюджет, любой человек задумывался хоть раз о целевом направлении. Целевое направление увеличивает шансы поступления на желаемую специальность, ведь целевики идут по отдельному конкурсу. Но и тут, по своему опыту хочу сказать, нельзя расслабляться. На четвертом курсе, когда пришло время распределения, я помню до сих пор своих однокурсников, которые тряслись в ожидании «сюрприза» распределения, потому что они не знали, куда попадут. Помню до сих пор свою уверенность в том, что я знала, куда я еду, где я буду работать и сколько я буду получать.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Целевая подготовка – это один из способов персонализации заказа, который реализуется через заключение трехстороннего договора между заказчиком, абитуриентом на момент поступления и учреждением образования высшего, среднеспециального или профессионально-технического.

Для абитуриента целевое направление – это возможность поступить по отдельному конкурсу и бесплатно получить образование. Претендовать на него может любой желающий вне зависимости от места проживания, но есть один нюанс. Сергей Касперович:

Сегодня заказчиком целевой подготовки может быть только организация, это касается высшего образования и среднеспециального, профессионально-технического не касается. В отношении высшего образования и среднеспециального заказчиком может быть только организация, расположенная в сельской местности, в малых городах с численностью населения менее 20 тысяч человек, а также в местности, которая относится к территориям, пострадавшим от ЧАЭС.

Подавать заявку на целевую подготовку могут и государственные, и частные организации. Чтобы принять участие в целевой подготовке, абитуриенту необходимо определиться с заказчиком, а заказчику – с абитуриентом, заключить договор, и уже с этим договором во время вступительной кампании прибыть в учреждение образования. Сергей Касперович:

На 2021 год по уровню высшего образования на сельскохозяйственные специальности запланировано более 1200 мест для целевой подготовки. По направлению медицины предполагается более 900 мест, по педагогическим специальностям – более 100 мест.

При наличии финансовых возможностей организация, выдавшая целевое направление, может предоставлять доплаты студентам. Такая практика распространена в сельскохозяйственных организациях. Но в основном это прерогатива учебного заведения. А по каким причинам договор может быть расторгнут? Сергей Касперович:

Основные причины связаны, например, с получением медицинских противопоказаний к работе по будущей специальности. То есть на момент поступления их не было, а они потом появляются. Не дай бог, появление инвалидности. Еще одна из причин – ликвидация заказчика. Есть и ряд иных причин. Обращаю внимание, что в случае прекращения действия договора о целевой подготовке студент может продолжить обучение в рамках обычного обучения по договору с учреждением образования, по договору на подготовку, и в рамках бюджетной формы получения образования, и в рамках платной формы.

Целевое направление – гарантия первого рабочего места. После окончания учебного заведения направление предполагает работу по специальности на уровне высшего образования не менее пяти лет, среднеспециального – не менее трех лет, профессионально-технического – не менее двух лет.