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«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить?

25 мая 2021 09:57
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Бюджетное место в университете – желанный исход вступительных кампаний для абитуриентов. Для некоторых спасательным кругом становится целевое направление. Наша героиня тоже решила не упускать такую возможность.

«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить? -1

Александра Мытникова:
Когда стоит вопрос о поступлении на бюджет, любой человек задумывался хоть раз о целевом направлении. Целевое направление увеличивает шансы поступления на желаемую специальность, ведь целевики идут по отдельному конкурсу. Но и тут, по своему опыту хочу сказать, нельзя расслабляться.

На четвертом курсе, когда пришло время распределения, я помню до сих пор своих однокурсников, которые тряслись в ожидании «сюрприза» распределения, потому что они не знали, куда попадут. Помню до сих пор свою уверенность в том, что я знала, куда я еду, где я буду работать и сколько я буду получать.

«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить? -4

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Целевая подготовка – это один из способов персонализации заказа, который реализуется через заключение трехстороннего договора между заказчиком, абитуриентом на момент поступления и учреждением образования высшего, среднеспециального или профессионально-технического.

«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить? -7

Для абитуриента целевое направление – это возможность поступить по отдельному конкурсу и бесплатно получить образование. Претендовать на него может любой желающий вне зависимости от места проживания, но есть один нюанс.

Сергей Касперович:
Сегодня заказчиком целевой подготовки может быть только организация, это касается высшего образования и среднеспециального, профессионально-технического не касается. В отношении высшего образования и среднеспециального заказчиком может быть только организация, расположенная в сельской местности, в малых городах с численностью населения менее 20 тысяч человек, а также в местности, которая относится к территориям, пострадавшим от ЧАЭС.

«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить? -10

Подавать заявку на целевую подготовку могут и государственные, и частные организации. Чтобы принять участие в целевой подготовке, абитуриенту необходимо определиться с заказчиком, а заказчику – с абитуриентом, заключить договор, и уже с этим договором во время вступительной кампании прибыть в учреждение образования.

Сергей Касперович:
На 2021 год по уровню высшего образования на сельскохозяйственные специальности запланировано более 1200 мест для целевой подготовки. По направлению медицины предполагается более 900 мест, по педагогическим специальностям – более 100 мест.

«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить? -13

При наличии финансовых возможностей организация, выдавшая целевое направление, может предоставлять доплаты студентам. Такая практика распространена в сельскохозяйственных организациях. Но в основном это прерогатива учебного заведения. А по каким причинам договор может быть расторгнут?

Сергей Касперович:
Основные причины связаны, например, с получением медицинских противопоказаний к работе по будущей специальности. То есть на момент поступления их не было, а они потом появляются. Не дай бог, появление инвалидности. Еще одна из причин ликвидация заказчика. Есть и ряд иных причин.

Обращаю внимание, что в случае прекращения действия договора о целевой подготовке студент может продолжить обучение в рамках обычного обучения по договору с учреждением образования, по договору на подготовку, и в рамках бюджетной формы получения образования, и в рамках платной формы.

«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить? -16

Целевое направление – гарантия первого рабочего места. После окончания учебного заведения направление предполагает работу по специальности на уровне высшего образования не менее пяти лет, среднеспециального – не менее трех лет, профессионально-технического – не менее двух лет.

«Увеличивает шансы поступления на желаемую специальность». Что такое целевое направление и как его можно получить? -19

Важно не застревать на заданиях, которые не получаются. Что ещё следует знать абитуриенту перед тем, как идти на ЦТ

К слову, горячая пора уже началась. С 2 мая стартовала регистрация на централизованное тестирование, которая продлится до 1 июня. Зарегистрироваться можно очно, в пункте регистрации, и онлайн на сайте РИКЗ.

# Образование в Беларуси # общество # Александра Мытникова # Сергей Касперович # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Государственная политика в области образования

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