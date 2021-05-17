Важно не застревать на заданиях, которые не получаются. Что ещё следует знать абитуриенту перед тем, как идти на ЦТ

Успех на экзамене зависит от многих факторов. Многие ошибки происходят не по незнанию, а из-за того, что выпускник невнимательно прочитал задание, ответил не на тот вопрос или не рассчитал время. Диана Савич, абитуриент:

В этом году я поступаю в университет, соответственно, сдаю централизованное тестирование по белорусскому языку, истории Беларуси, иностранному и математике. Я уже зарегистрировалась на ЦТ онлайн, что оказалось очень удобно, и просто забрала свои пропуски в университете. С собой на ЦТ я планирую брать пропуск, маску, паспорт и несколько гелевых ручек. Не планирую брать телефон, т. к. это запрещено и проносить телефон на тестирование нельзя. Пока у меня нет волнения перед ЦТ, но, как говорится, это дело времени.

Что касается тестов, здесь, как говорится, не наевшись, не налижешься. Пока есть время, рекомендуем основательно подготовиться. Второго шанса пересдать ЦТ в 2021 году у вас не будет. Если в вопросе самих тестов все понятно, то о технических моментах задумывается не каждый. Важно учесть все нюансы, чтобы не возникло непредвиденных обстоятельств. Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Абитуриентам нужно внимательно почитать памятку. Она выдается им в момент регистрации, когда они получают пропуска, и она опубликована на сайте РИКЗ. Из самых распространенных нарушений, которые делают абитуриенты, это пронос мобильных телефонов, каких-то средств приема, хранения или передачи информации.

К вопросу шпаргалок отнеситесь серьезно. Если заметят, как списываете или просто увидят телефон, даже выключенный, аннулируют работу. И пересдать можно будет только через год. Это первое.

Второе – следите за временем. Важно не застревать на заданиях, которые не получаются. Пропускаем и идем дальше. И обязательно оставляем время на проверку и заполнение бланка ответов. Иначе поспешите и будут ошибки в оформлении или, того хуже, не успеете перенести ответы. В такой ситуации, даже если ответ есть в черновике, сверять с ним никто не будет. Юрий Миксюк:

Есть время прекращения испытания, которое обозначается в аудитории за 15 и за 5 минут. И после окончания этого времени проводить какие-то записи и продолжать вносить свои результаты уже нельзя, поскольку все абитуриенты должны быть в одинаковых условиях.

Но и это еще не все. Есть еще несколько правил, которые должны выполняться абитуриентами. Юрий Миксюк:

Абитуриентам нельзя меняться местами, нельзя обмениваться тестами, нельзя обращаться друг к другу за помощью. Абитуриент не должен шуметь, должна быть создана рабочая обстановка. У абитуриентов меняются паспорта, поэтому они должны внимательно следить за серией, номером паспорта и еще какими-то данными. Они должны прописывать свои паспортные данные именно так, как они записаны в паспорте. На бланке все указано, какие нужно использовать буквы или цифры, желательно делать это аккуратно и четко.

Абитуриенту запрещается проносить на централизованное тестирование любые предметы, кроме пропуска, паспорта, ручки. Об остальном позаботятся организаторы. Юрий Миксюк:

В аудиториях и корпусах абитуриенты будут обеспечены питьевой водой. Там будут возможности проводить антисептическую обработку рук и обеспечено дистанцирование, и проветривание, и уборка. Все условия для того, чтобы абитуриент спокойно мог проводить испытания, будут созданы.

Абитуриент должен прибыть в пункт тестирования минимум за 30 минут до начала ЦТ, иметь при себе пропуск, документ, удостоверяющий личность, ручку с черными чернилами. Калькулятор можно использовать только на ЦТ по физике и химии.