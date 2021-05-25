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Бездумно сыпать удобрения под корень – только вредить растению. Как правильно ухаживать за голубикой

25 мая 2021 08:36
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Ягоды голубики – вкусное и полезное лакомство. Но чтобы каждый год был урожайным, за ягодными кустами необходимо ухаживать. Основное внимание – кислотности почвы. Однако и про другие агротехнические приемы забывать нельзя.

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:
Есть определенные сложности в плане грибковой инфекции. Для профилактики – использование медьсодержащих препаратов, того же самого фитоспорина в ранний весенний период. Они безболезненно это все принимают и, как результат, они откликаются на вот эти обработки.

Бездумно сыпать удобрения под корень – только вредить растению. Как правильно ухаживать за голубикой-1

Но не только болезни досаждают голубике, есть еще и вредители.

Александр Яковлев:
Что касается вредителей, прямого такого, который вызывает массовое размножение, у нас нет. Есть желающие полакомиться сочной листвой: листогрызущие насекомые – майский хрущ, который подгрызает корневую систему. Это нужно мониторить, наблюдать за своими кустиками.

Бездумно сыпать удобрения под корень – только вредить растению. Как правильно ухаживать за голубикой-4

Не помешают голубике и подкормки. Однако бездумно сыпать удобрения под куст – только вредить растению.

Александр Яковлев:
Не надо сыпать горстями эти удобрения. Вся проблема в том, что корневая система голубики очень специфична и несет в себе грибной компонент – это микоризы, которые позволяют обеспечивать достаток питания для самого растения. Ограничиваем азотную подкормку только максимум в начале июля. После, в августе, сентябре, – только фосфорно-калийные удобрения, чтобы растение готовилось к зиме.

Бездумно сыпать удобрения под корень – только вредить растению. Как правильно ухаживать за голубикой-7

Обращайте внимание на сроки созревания урожая. Какие сорта голубики можно выращивать в Беларуси?

Кислая почва, полив и своевременные подкормки – вот слагаемые успешного выращивания голубики в своем саду. По необходимости также обработка от вредителей и болезней. Ну а чтобы свежие ягоды на вашем столе были как можно дольше, важно уделить внимание выбору сортов.

# Растения и цветы # общество # Александр Яковлев # Фотофакт # растения

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