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«Белавиа» отменяет полёты в Париж и Лондон до конца октября

25 мая 2021 08:14
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Новости Беларуси. «Белавиа» отменяет полеты в Париж и Лондон по 30 октября в связи с решением правительств Франции и Великобритании о запрете выполнения рейсов нашему перевозчику в эти страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приостанавливается также авиасообщение и с Вильнюсом (подробнее здесь).

«Белавиа» отменяет полёты в Париж и Лондон до конца октября-1

Такая информация размещена на сайте авиакомпании. Меры приняты в ответ на такое же решение литовской стороны.

Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам. Они могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.

«Белавиа» отменяет полёты в Париж и Лондон до конца октября-4

Напомним, 24 мая, комментируя ситуацию с аварийной посадкой Ryanair в Национальном аэропорту Минск, министр иностранных дел Беларуси заявил, что мы готовы предоставить любые данные, связанные с инцидентом. Но ни одна страна пока не воспользовалась такой возможностью. Для расследования ситуации с посадкой самолета Ryanair создана специальная комиссия.

# Авиасообщение # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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