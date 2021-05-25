«Белавиа» отменяет полёты в Париж и Лондон до конца октября

Новости Беларуси. «Белавиа» отменяет полеты в Париж и Лондон по 30 октября в связи с решением правительств Франции и Великобритании о запрете выполнения рейсов нашему перевозчику в эти страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приостанавливается также авиасообщение и с Вильнюсом (подробнее здесь).

Такая информация размещена на сайте авиакомпании. Меры приняты в ответ на такое же решение литовской стороны. Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам. Они могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.