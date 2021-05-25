«Белавиа» отменяет полёты в Париж и Лондон до конца октября

Новости Беларуси. «Белавиа» отменяет полеты в Париж и Лондон по 30 октября в связи с решением правительств Франции и Великобритании о запрете выполнения рейсов нашему перевозчику в эти страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приостанавливается также авиасообщение и с Вильнюсом (подробнее здесь).
Такая информация размещена на сайте авиакомпании. Меры приняты в ответ на такое же решение литовской стороны.
Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам. Они могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.
Напомним, 24 мая, комментируя ситуацию с аварийной посадкой Ryanair в Национальном аэропорту Минск, министр иностранных дел Беларуси заявил, что мы готовы предоставить любые данные, связанные с инцидентом. Но ни одна страна пока не воспользовалась такой возможностью. Для расследования ситуации с посадкой самолета Ryanair создана специальная комиссия.