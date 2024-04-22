«Без американской поддержки будет меньше возможностей». Что значит Израиль для США?

Как американская гегемония растворилась на Ближнем Востоке и кто теперь может навести порядок в регионе? Обсудили вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».

Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:

Израильская тема для США – это не столько внешняя политика, сколько в значительной степени внутренняя и избирательная. Влиятельные круги в США, в избирательном смысле влиятельные, – это не только еврейская община, а это прежде всего фундаменталистски настроенные правоверные евангелисты, которые верят во второе пришествие в Палестину. Они являются очень надежной опорой Израиля, выступают за постоянную поддержку Израиля в любой ситуации.

Эти евангелисты (до 50 миллионов человек) – это огромный электоральный ресурс. Я бы не преувеличивал совсем самоуправство Израиля. Понятно, что без американской поддержки у Израиля будет меньше возможностей. Еще полторы-две недели назад Израиль оказался в довольно существенной международной изоляции из-за Газы. Американское правительство явно стало пытаться отползать от действий Израиля. А сейчас повестка сменилась, про Газу никто не вспоминает, все обсуждают удар Ирана, причем на Западе не принято говорить, что это удар ответный. Иран напал, а теперь Израиль должен ответить. Правда, они сами пытаются убедить Израиль отвечать умеренно, аккуратно.

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Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Мнения экспертов