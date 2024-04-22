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Кто помогает ХАМАС бороться с армией Израиля? Мнения экспертов

22 апреля 2024 15:21
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Как американская гегемония растворилась на Ближнем Востоке и кто теперь может навести порядок в регионе? Обсудили вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».

Кто помогает ХАМАС бороться с армией Израиля? Мнения экспертов-1

Дмитрий Василец, глава запрещенной в Украине политической партии «Держава»:
Что касается позиции Египта, то у меня возникают вопросы: каким образом может ХАМАС держаться против до зубов вооруженной израильской армии, с авиацией и так далее? Откуда они берут боеприпасы? Даже полчаса интенсивного стрелкового боя стоит килограммов оружия. Мне кажется, что у Синайского полуострова под землей есть ряд тоннелей, по которым поставляют оружие.

Кто помогает ХАМАС бороться с армией Израиля? Мнения экспертов-4

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Хочу с вами поспорить. Египет – это страна, которая прежде всего не заинтересована в поставках оружия ХАМАС. Потому что ХАМАС – это мусульмане, а египтяне в свое время свергли режим Мурси, чтобы братья-мусульмане не занимали лидирующие позиции в Египте. Бетонная стена между сектором Газа и Египтом до сих пор стоит, все там контролируется на уровне гуманитарной помощи.

Дмитрий Василец:
По удивительной случайности сейчас как раз хочет израильская армия отрезать сектор Газа от Египта. И эту операцию, с учетом того, что там большое количество беженцев скопилось, как раз планирует режим Нетаньяху. Ее бы не существовало, если бы там все было так чисто.

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# Международная политика # общество # Дмитрий Василец # Владимир Ераносян

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