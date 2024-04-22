Прямой эфир

Почему возникает себорейный дерматит? Дерматолог назвала основные причины

22 апреля 2024 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Себорейный дерматит – это заболевание, которое вызывается вследствие нарушения работы сальных желез. При таком недуге повышается их активность и они начинают вырабатывать больше кожного сала.

Почему возникает себорейный дерматит? Дерматолог назвала основные причины-1

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:
Причина неизвестна, большую роль играет психоэмоциональный фактор, наследственный фактор. У женщин чаще всего себорейный дерматит связан с изменением нормального соотношения в организме между андрогеном и прогестероном. Начало себорейного дерматита у женщин часто приходится на период полового созревания.

В зависимости от локализации выделяют себорейный дерматит волосистой части головы, лица, крупных складок и туловища. Также он может быть генерализованным, когда процесс распространяется сразу в нескольких областях.

Татьяна Вертиховская:
Себорейный дерматит лица чаще всего поражает область межбровья, медиальная область бровей, крылья носа, носощечная складка. Проявляется он розово-желтыми пятнами, шелушением на поверхности, могут быть узелки. Это все сопровождается сильным зудом. У мужчин часто формируются пустулы, гнойничковые элементы, располагаются в области усов и бороды. Себорейный дерматит туловища чаще всего располагается часто в области грудины, межлопаточной области, области позвоночника. Себорейный дерматит в области складок туловища представлен четко ограниченными очагами или бляшками, покрытыми шелушением или корками.

Почему возникает себорейный дерматит? Дерматолог назвала основные причины-4

Себорейный дерматит встречается у 20 % взрослого населения и протекает обычно в легкой форме, в виде перхоти. К активной работе сальных желез зачастую приводят психоэмоциональные стрессы. Часто они возникают у людей, которые переживают эмоциональные потрясения или работают в стрессовых условиях.

Татьяна Вертиховская:
Себорейный дерматит часто можно перепутать с себорейной формой псориаза, микозом гладкой кожи, красной волчанкой. Так как симптомы этих заболеваний и проявления очень похожи, поэтому рекомендую вам обращаться на прием к врачу-дерматологу, чтобы оставить правильный диагноз, назначить правильное лечение.

Для постановки диагноза, как правило, врачу достаточно сбора анамнеза и осмотра. Также в арсенале у дерматологов есть специальный прибор – дерматоскоп, который позволяет увидеть структуру кожи с ее многократным увеличением.

Татьяна Вертиховская:
Пациенты обязательно должны соблюдать строгую диету, исключить из рациона красного и оранжевого цвета ягоды и фрукты, также подбирается симптоматическое лечение, правильное очищение кожи головы, в зависимости от степени поражения и стадии заболевания мы назначаем наружные средства. Если пациента беспокоит зуд, мы обязательно назначаем противозудные препараты. Себорейный дерматит легко уходит в ремиссию, главное, чтобы пациент следовал указаниям лечащего врача, все выполнял.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали
22 апреля 2024 14:00

«В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали

Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС
22 апреля 2024 13:46

Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС

Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Анонс ток-шоу «По существу»
22 апреля 2024 13:39

Военный аспект. Что происходит вокруг нас? Анонс ток-шоу «По существу»

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»
22 апреля 2024 13:38

Лукашенко: «Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно»

Что скрывает закулисье мира IT? Эта книга расскажет всё о профессии программиста
22 апреля 2024 11:41

Что скрывает закулисье мира IT? Эта книга расскажет всё о профессии программиста

Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая
22 апреля 2024 11:41

Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая

Президент принял ряд кадровых решений
22 апреля 2024 11:23

Президент принял ряд кадровых решений

Лукашенко: «Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики»
22 апреля 2024 11:01

Лукашенко: «Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики»

«Очень люблю Беларусь за потрясающих людей, за душевность, за гостеприимство». Интервью с певицей Зарой
22 апреля 2024 10:58

«Очень люблю Беларусь за потрясающих людей, за душевность, за гостеприимство». Интервью с певицей Зарой

Сергей Сивец войдёт в состав Президиума Всебелорусского народного собрания
22 апреля 2024 10:42

Сергей Сивец войдёт в состав Президиума Всебелорусского народного собрания

Как справиться со стрессом? Объяснил магистр психологии
22 апреля 2024 08:37

Как справиться со стрессом? Объяснил магистр психологии

Вадим Елфимов: «Чтобы раскрыть секрет убийства президента Джона Кеннеди, нужно быть президентом!»
22 апреля 2024 08:14

Вадим Елфимов: «Чтобы раскрыть секрет убийства президента Джона Кеннеди, нужно быть президентом!»