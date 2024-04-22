Почему возникает себорейный дерматит? Дерматолог назвала основные причины

Себорейный дерматит – это заболевание, которое вызывается вследствие нарушения работы сальных желез. При таком недуге повышается их активность и они начинают вырабатывать больше кожного сала.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:

Причина неизвестна, большую роль играет психоэмоциональный фактор, наследственный фактор. У женщин чаще всего себорейный дерматит связан с изменением нормального соотношения в организме между андрогеном и прогестероном. Начало себорейного дерматита у женщин часто приходится на период полового созревания.

В зависимости от локализации выделяют себорейный дерматит волосистой части головы, лица, крупных складок и туловища. Также он может быть генерализованным, когда процесс распространяется сразу в нескольких областях.

Татьяна Вертиховская:

Себорейный дерматит лица чаще всего поражает область межбровья, медиальная область бровей, крылья носа, носощечная складка. Проявляется он розово-желтыми пятнами, шелушением на поверхности, могут быть узелки. Это все сопровождается сильным зудом. У мужчин часто формируются пустулы, гнойничковые элементы, располагаются в области усов и бороды. Себорейный дерматит туловища чаще всего располагается часто в области грудины, межлопаточной области, области позвоночника. Себорейный дерматит в области складок туловища представлен четко ограниченными очагами или бляшками, покрытыми шелушением или корками.