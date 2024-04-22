Почему возникает себорейный дерматит? Дерматолог назвала основные причины

Себорейный дерматит – это заболевание, которое вызывается вследствие нарушения работы сальных желез. При таком недуге повышается их активность и они начинают вырабатывать больше кожного сала.
Себорейный дерматит – это заболевание, которое вызывается вследствие нарушения работы сальных желез. При таком недуге повышается их активность и они начинают вырабатывать больше кожного сала.
Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:
Причина неизвестна, большую роль играет психоэмоциональный фактор, наследственный фактор. У женщин чаще всего себорейный дерматит связан с изменением нормального соотношения в организме между андрогеном и прогестероном. Начало себорейного дерматита у женщин часто приходится на период полового созревания.
В зависимости от локализации выделяют себорейный дерматит волосистой части головы, лица, крупных складок и туловища. Также он может быть генерализованным, когда процесс распространяется сразу в нескольких областях.
Татьяна Вертиховская:
Себорейный дерматит лица чаще всего поражает область межбровья, медиальная область бровей, крылья носа, носощечная складка. Проявляется он розово-желтыми пятнами, шелушением на поверхности, могут быть узелки. Это все сопровождается сильным зудом. У мужчин часто формируются пустулы, гнойничковые элементы, располагаются в области усов и бороды. Себорейный дерматит туловища чаще всего располагается часто в области грудины, межлопаточной области, области позвоночника. Себорейный дерматит в области складок туловища представлен четко ограниченными очагами или бляшками, покрытыми шелушением или корками.
Себорейный дерматит встречается у 20 % взрослого населения и протекает обычно в легкой форме, в виде перхоти. К активной работе сальных желез зачастую приводят психоэмоциональные стрессы. Часто они возникают у людей, которые переживают эмоциональные потрясения или работают в стрессовых условиях.
Татьяна Вертиховская:
Себорейный дерматит часто можно перепутать с себорейной формой псориаза, микозом гладкой кожи, красной волчанкой. Так как симптомы этих заболеваний и проявления очень похожи, поэтому рекомендую вам обращаться на прием к врачу-дерматологу, чтобы оставить правильный диагноз, назначить правильное лечение.
Для постановки диагноза, как правило, врачу достаточно сбора анамнеза и осмотра. Также в арсенале у дерматологов есть специальный прибор – дерматоскоп, который позволяет увидеть структуру кожи с ее многократным увеличением.
Татьяна Вертиховская:
Пациенты обязательно должны соблюдать строгую диету, исключить из рациона красного и оранжевого цвета ягоды и фрукты, также подбирается симптоматическое лечение, правильное очищение кожи головы, в зависимости от степени поражения и стадии заболевания мы назначаем наружные средства. Если пациента беспокоит зуд, мы обязательно назначаем противозудные препараты. Себорейный дерматит легко уходит в ремиссию, главное, чтобы пациент следовал указаниям лечащего врача, все выполнял.
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