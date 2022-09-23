Открытие кинотеатра, фейерверк и выставки. Как Столбцы отметят «Дажынкi-2022»?

Новости Беларуси. 24 сентября в Столбцах масштабно пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкi-2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Праздник урожая Минская область встречает с рекордным результатом – намолот свыше двух миллионов тонн зерна без учета кукурузы.

К фестивалю готовится масштабная культурная программа. Традиционно наградят лучших хлеборобов области. В Столбцах запланировано торжественное открытие обновленного кинотеатра. В течение всего дня будут работать интерактивные зоны. Гостей ожидают тематические площадки, ярмарки. Развернется «Город мастеров», где каждый район представит свою выставку. Праздничное настроение дополнят выступления звезд белорусской эстрады. Завершится праздник урожая ярким фейерверком и концертом популярного российского артиста Стаса Пьехи.