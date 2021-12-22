Уткин о новой должности Крупко: гомельчане тепло будут принимать Ивана Ивановича

Новости Беларуси. На сессии Гомельского областного Совета депутатов 22 декабря утвержден в должности новый председатель облисполкома Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 декабря был кадровый день у Президента. Александр Лукашенко принял решение назначить уже бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия главой региона. Иван Крупко прошел довольно продолжительный трудовой путь, занимал ряд должностей в руководстве АПК, а также был главой райисполкомов. Около двух лет работал в должности министра. Нового председателя облисполкома знают как хозяйственного управленца и человека от земли.

Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цель нашего государства – это повышение благосостояния и достатка нашего народа. Достаток – это достойная заработная плата. В Гомельской области есть та команда и тот коллектив руководителей, которые умеют трудиться, работать, выполнять все поставленные задачи. Ивану Ивановичу успехов, здоровья, ну и в команду мы сегодня его приняли.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Та должность, к которой он пришел, это масштаб республиканского уровня. И те цели, которые поставлены главой государства, конечно же, будут достигнуты. Гомельчане, как всегда, тепло будут принимать Ивана Ивановича.