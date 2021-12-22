Ирина Воронович о зимнем туристическом сезоне в Беларуси: активный отдых, посещение музея, кинотеатра, детей можно сводить в цирк

Новости Беларуси. Беларусь одна из немногих готова открыть зимний туристический сезон. Спортивно-оздоровительные комплексы – тому подтверждение. Покататься на лыжах и сноубордах, принять банные процедуры и совершить гастрономический тур – все это особенно пользуется спросом в преддверии праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Все наши театральные (и музеи) – все наши учреждения предлагают и выставки. Первое, что приходит в голову – это исторический музей и коллекция новогодних игрушек. Каждый желающий может найти для себя подходящее: либо это активный отдых, либо посещение музея, либо кинотеатра, либо детей можно сводить в цирк с новогодними программами. И не нужно забывать, что в каждом районе Минска есть территории, которые для ярмарок отведены, уже новогодние елки стоят, будет очень много различных мероприятий.