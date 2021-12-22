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Ирина Воронович о зимнем туристическом сезоне в Беларуси: активный отдых, посещение музея, кинотеатра, детей можно сводить в цирк

22 декабря 2021 06:27
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Новости Беларуси. Беларусь одна из немногих готова открыть зимний туристический сезон. Спортивно-оздоровительные комплексы – тому подтверждение. Покататься на лыжах и сноубордах, принять банные процедуры и совершить гастрономический тур – все это особенно пользуется спросом в преддверии праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Воронович о зимнем туристическом сезоне в Беларуси: активный отдых, посещение музея, кинотеатра, детей можно сводить в цирк -1

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Все наши театральные (и музеи) все наши учреждения предлагают и выставки. Первое, что приходит в голову это исторический музей и коллекция новогодних игрушек. Каждый желающий может найти для себя подходящее: либо это активный отдых, либо посещение музея, либо кинотеатра, либо детей можно сводить в цирк с новогодними программами. И не нужно забывать, что в каждом районе Минска есть территории, которые для ярмарок отведены, уже новогодние елки стоят, будет очень много различных мероприятий.

«Мы решили сделать такой маршрут кофе и шоколада». Что может предложить туристам Беларусь зимой – читайте здесь.

# Туризм # общество # Ирина Воронович # Фотофакт

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