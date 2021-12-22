«Можете гордиться своими достижениями». Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником

Новости Беларуси. 22 декабря отмечается День энергетика. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы трудитесь в стратегически важной отрасли отечественной экономики и по праву можете гордиться своими достижениями. В Беларуси успешно функционирует первый блок АЭС, постоянно модернизируется сетевая инфраструктура. В результате все наши предприятия, объекты социальной сферы, жилой фонд в полной мере обеспечены теплом и электроэнергией, а республика является надежным ее экспортером.

И примечательное событие, именно в День энергетика на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. Таким образом положено начало важному этапу проекта – физическому пуску блока, главная задача которого подтвердить надежность и безопасность его работы на проектных параметрах.