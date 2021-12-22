«Мы решили сделать такой маршрут кофе и шоколада». Что может предложить туристам Беларусь зимой?

Новости Беларуси. Беларусь одна из немногих готова открыть зимний туристический сезон. Спортивно-оздоровительные комплексы – тому подтверждение. Покататься на лыжах и сноубордах, принять банные процедуры и совершить гастрономический тур – все это особенно пользуется спросом в преддверии праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярные санатории уже практически полностью забронированы. Хорошая альтернатива классическому отдыху – агроэкотуризм. Сегодня он выходит на новый уровень. Порядка трех тысяч агроусадеб подготовили новогодние программы как для взрослых, так и для детей. Приятным бонусом в таком отдыхе станут кулинарные предложения исконно белорусской кухни и знакомство с народными ремеслами. Новогодние каникулы – это еще и время для посещения театров, музеев, выставок и просто прогулок по праздничному городу.

Анна Вощинчук, начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму:

Мы решили сделать такой маршрут кофе и шоколада, объединив кофейни города Минска, связанные с «Коммунаркой»: знаменитая «Лакомка», посмотреть, куда ходили в XIX веке, как попали кофе и шоколад на территорию Беларуси, как к нему относились. В Мире вы можете увидеть потрясающую батлейку, в Гольшанах новая анимационная программа на новой площадке, где отреставрирована башня. Будут ждать лесничества в этом году, открыли новые резиденции, там есть новые программы.