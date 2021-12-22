«Мы решили сделать такой маршрут кофе и шоколада». Что может предложить туристам Беларусь зимой?
Новости Беларуси. Беларусь одна из немногих готова открыть зимний туристический сезон. Спортивно-оздоровительные комплексы – тому подтверждение. Покататься на лыжах и сноубордах, принять банные процедуры и совершить гастрономический тур – все это особенно пользуется спросом в преддверии праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популярные санатории уже практически полностью забронированы. Хорошая альтернатива классическому отдыху – агроэкотуризм. Сегодня он выходит на новый уровень. Порядка трех тысяч агроусадеб подготовили новогодние программы как для взрослых, так и для детей. Приятным бонусом в таком отдыхе станут кулинарные предложения исконно белорусской кухни и знакомство с народными ремеслами. Новогодние каникулы – это еще и время для посещения театров, музеев, выставок и просто прогулок по праздничному городу.
Анна Вощинчук, начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму:
Мы решили сделать такой маршрут кофе и шоколада, объединив кофейни города Минска, связанные с «Коммунаркой»: знаменитая «Лакомка», посмотреть, куда ходили в XIX веке, как попали кофе и шоколад на территорию Беларуси, как к нему относились. В Мире вы можете увидеть потрясающую батлейку, в Гольшанах новая анимационная программа на новой площадке, где отреставрирована башня. Будут ждать лесничества в этом году, открыли новые резиденции, там есть новые программы.
В 2021 году празднование Нового года выпало на выходные. Соответственно, рабочая неделя начнется с третьего января, а вот детские каникулы еще продолжатся. Для учеников начальной школы организуют дневные оздоровительные лагеря при школах. Учащиеся старших классов могут отправиться на оздоровление за город. Отметим, в период зимних каникул за счет бюджета отдохнуть в Беларуси планируют около 60 тысяч детей.
Ирина Воронович о зимнем туристическом сезоне в Беларуси: активный отдых, посещение музея, кинотеатра, детей можно сводить в цирк (подробнее здесь).