«Устойчивость Беларуси не даёт им покоя». Валентина Матвиенко и Геннадий Зюганов высказались о ВНС

Новости Беларуси. Пример настоящей народной демократии. Такую оценку дают VI Всебелорусскому народному собранию международные эксперты. В адрес участников форума продолжают поступать многочисленные приветственные и поздравительные телеграммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, со словами поддержки к белорусам обратилась спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Перед белорусским обществом на фоне серьезных вызовов стоят чрезвычайно важные задачи динамичного и устойчивого развития страны, достижения гражданского мира и согласия, совершенствования и развития конституционного строя, обеспечения основополагающих прав и свобод граждан. Глубоко убеждена, что народ Республики Беларусь, как это было во все времена, преодолеет все эти вызовы с опорой на общенациональные ценности, на свой уникальный характер. Это ответственная работа, требующая участия всех слоев общества, политических сил и общественных движений, представителей регионов и бизнеса.

Российская Федерация как надежный друг и союзник неизменно оказывала и будет оказывать братскому народу Республики Беларусь многоплановую помощь, в том числе в решении проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и ее социально-экономическими последствиями. Углубление экономической интеграции, создание единого рынка на основе унифицированных условий экономической деятельности хозяйствующих субъектов отвечают интересам наших стран и народов.

Приветственные телеграммы поступают от политических деятелей, различных объединений и их лидеров. Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов в своем приветствии отметил мудрость и рассудительность белорусов.