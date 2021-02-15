«Устойчивость Беларуси не даёт им покоя». Валентина Матвиенко и Геннадий Зюганов высказались о ВНС
Новости Беларуси. Пример настоящей народной демократии. Такую оценку дают VI Всебелорусскому народному собранию международные эксперты. В адрес участников форума продолжают поступать многочисленные приветственные и поздравительные телеграммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, со словами поддержки к белорусам обратилась спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Перед белорусским обществом на фоне серьезных вызовов стоят чрезвычайно важные задачи динамичного и устойчивого развития страны, достижения гражданского мира и согласия, совершенствования и развития конституционного строя, обеспечения основополагающих прав и свобод граждан. Глубоко убеждена, что народ Республики Беларусь, как это было во все времена, преодолеет все эти вызовы с опорой на общенациональные ценности, на свой уникальный характер. Это ответственная работа, требующая участия всех слоев общества, политических сил и общественных движений, представителей регионов и бизнеса.
Российская Федерация как надежный друг и союзник неизменно оказывала и будет оказывать братскому народу Республики Беларусь многоплановую помощь, в том числе в решении проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и ее социально-экономическими последствиями. Углубление экономической интеграции, создание единого рынка на основе унифицированных условий экономической деятельности хозяйствующих субъектов отвечают интересам наших стран и народов.
Приветственные телеграммы поступают от политических деятелей, различных объединений и их лидеров. Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов в своем приветствии отметил мудрость и рассудительность белорусов.
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ:
В минувшем году Беларусь пережила сложное испытание, и мы вспоминаем о нем с гордостью за белорусский народ. Вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение. Вы сделали это с большим достоинством и истинным осознанием ценностей свободы и справедливости.
Прекрасен и тонок белорусский орнамент. Также тонко и точно отражены в народном сознании лучшие качества – трудолюбие и мудрость, коллективизм и рассудительность, не показной, а глубинный патриотизм. Этого никогда не поймут и не простят вам западные политиканы. Устойчивость Беларуси не дает им покоя, сторонники «нового мирового порядка» делают все, чтобы разделить наши народы. Но это означает только одно: курс на единение России и Беларуси – самый правильный, надежный и перспективный.
Поздравительные послания участникам всебелорусского диалога направил парламент Армении, а также консульства нашей страны в Турции, Черногории, Сербии и Северной Македонии. Слова поддержки землякам прислали белорусские общины в Германии, Израиле, Казахстане, Украине и Грузии.
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