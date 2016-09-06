Александр Лукашенко: голосование на выборах не должно быть искусственным

Новости Беларуси. Голосование на выборах не должно быть искусственным, заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Во Дворце Независимости сегодня состоялся разговор о ходе избирательной кампании в Беларуси, текущих оценках внутренних и международных наблюдателей. Кроме того, глава государства поделился в какой день и с кем придет на участок для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас началось досрочное голосование. Я хотел бы обратить и ваше внимание, и тех, кто организовывает выборы, отвечает за них на местах, чтобы не было у нас ничего искусственного, чтобы мы не гнали людей на выборы, чтобы мы достойно их провели, чтобы это действительно был праздник и мы понимали, что делаем это для своей страны и народа. Подчеркиваю, загонять людей на участки не надо. Надо их попросить. Надо попросить. Чтобы люди пришли и проголосовали. Причем я вижу тенденцию некую. Кто-то боится, что Запад плохо оценит, если будет большой процент досрочного голосования. Лидия Михайловна, я думаю, нам этого бояться не надо. Очень серьезные средства массовой информации проанализировали другие страны – там никто не напрягается по этому поводу. Каждый будет выбирать момент, когда ему лучше проголосовать. Вот я знаю, вы будете голосовать во второй день. Уже вся страна знает, что Ермошина во второй день досрочных выборов будет голосовать. И думаю, как обычно, я пойду в воскресенье, собираюсь в воскресенье голосовать, как обычно. Хотя надо было бы досрочно по моей службе. Поэтому не надо напрягаться – досрочно или не досрочно. Главное, чтобы человек проголосовал.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Спасибо, Александр Григорьевич. Действительно в 10 часов утра открылись избирательные участки и начался процесс досрочного голосования. Я являюсь сторонницей этой формы. Более того, ее все считают удобной формой. Что касается вашего голосования. Такое количество журналистов приедет для того, чтобы посмотреть, как вы будете голосовать, именно к воскресенью, я думаю, вы не должны их разочаровывать и прийти на выборы в основной день.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не разочарую. Все озаботились, где пропал младший сын. Я же читаю в том числе всякую грязь. Я обязательно с младшим сыном приду, как обычно. И дети проголосуют. Все будет как обычно.

В ходе встречи, было отмечено, что за парламентской кампанией в Беларуси осуществляется широкое наблюдение. В избирательных комиссиях аккредитовано более 35 тысяч национальных наблюдателей. Кроме того, мониторинг ведут более чем 800 международных наблюдателей. Ожидается, что их количество увеличится до тысячи.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

По сравнению с предыдущими избирательными кампаниями по выбору депутатов Палаты представителей данные выборы проходят более живо, интересно, отличаются более интересной предвыборной агитацией, более альтернативным кругом участников. Много участвует и интересной молодежи, что, конечно, не может не радовать и, прежде всего, главу государства, и меня как председателя Центральной избирательной комиссии.