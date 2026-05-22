Новости по тегу #Светлана Пашкевич

Папы, пройдя через опыт отцовства, становятся стратегами. Они способны изменить мир, потому что мозг приобретает прогностические черты.
Страх – это естественная реакция на жизнеугрожающее событие. Что касается фобии – это когда страх становится неконтролируемый.
При всем своем развитом мозге человек не может равняться в способностях с животными. Если нас лишить достижений цивилизации, нам конец. Однако следует признать, что в этом вопросе мнения ученых расходятся.
Животные тоже помогают друг другу. Муравьи могут шмелей поддерживать. То есть эта безопасность и спасение присуще всем.
Для того, чтобы освоить что-то новое, необходимо проложить новую дорожку для наших нейронов. Они всегда обеспечивают омоложение.
«Мы абсолютно одинаковы в нашем познании мира и в том, как реагируем. Но те особенности мозга, которые есть у левшей, предопределяют то, что у них мозг получил возможность быть более пластичным».
Это может быть стресс во время беременности, определенный уровень гормонов и факторы окружающей среды, в том числе неблагоприятные.
Известно, что узнавание «свой – чужой» происходит и по определенным запахам, которые мы выделяем.
Для кого-то измена – это переписка с человеком противоположного пола, для кого-то – прямой половой акт, для кого-то – это свидание.
Во время стресса выделяется норадреналин. Он может блокировать болевые сигналы на входе в спинной мозг.
О пользе процедуры спорят до сих пор, однако эффективность акупунктуры в отношении некоторых заболеваний подтверждена даже Всемирной организацией здравоохранения.
Большинство полагают, что мозг мужчин и женщин кардинально отличается по многим параметрам.
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