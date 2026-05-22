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Новости по тегу #Светлана Пашкевич

Отношения в семье не будут прежними – как мужчины меняются в статусе отца
22 мая 2026 16:35

Отношения в семье не будут прежними – как мужчины меняются в статусе отца

Чем страх отличается от фобии – узнали в Институте физиологии НАН Беларуси
10 апреля 2026 16:22

Чем страх отличается от фобии – узнали в Институте физиологии НАН Беларуси

Сможет ли современный человек выжить в дикой природе – мнения ученых
16 января 2026 19:31

Сможет ли современный человек выжить в дикой природе – мнения ученых

Способны ли животные к межвидовой заботе – рассказала эксперт
16 января 2026 19:14

Способны ли животные к межвидовой заботе – рассказала эксперт

Что поможет прокачать интеллект – рассказала эксперт
24 октября 2025 17:36

Что поможет прокачать интеллект – рассказала эксперт

Обладают ли леворукие люди уникальными способностями – узнали у специалиста
04 сентября 2025 15:59

Обладают ли леворукие люди уникальными способностями – узнали у специалиста

Какие факторы могут повлиять на развитие леворукости – спросили у эксперта
04 сентября 2025 15:53

Какие факторы могут повлиять на развитие леворукости – спросили у эксперта

Как учуять измену, если фактов нет? Эксперт назвала несколько способов
04 апреля 2025 17:05

Как учуять измену, если фактов нет? Эксперт назвала несколько способов

Учёные: измена – это не только про физический уровень, но и про мысли
04 апреля 2025 17:02

Учёные: измена – это не только про физический уровень, но и про мысли

В экстренных ситуациях организм блокирует боль. Как такое возможно?
17 января 2025 15:43

В экстренных ситуациях организм блокирует боль. Как такое возможно?

Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание
17 января 2025 15:38

Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание

Мужской мозг больше женского? Вот что говорят учёные
13 декабря 2024 15:37

Мужской мозг больше женского? Вот что говорят учёные