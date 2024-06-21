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Стресс можно наесть – учёный рассказал об исследовании во Франции

21 июня 2024 16:32
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Каждый день с самой разной едой мы поглощаем несколько граммов тирозина, способного превратиться в адреналин. Другими словами, мы можем наесть стресс, рассказали в программе «В поисках истины».

Стресс можно наесть – учёный рассказал об исследовании во Франции-1

Игорь Зайцев, старший научный сотрудник УЗ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»:
Во Франции было большое исследование. Они смотрели артериальное давление, ведь это основная проблема XXI века – гипертензия. И ряд регионов Франции, хотя там примерно одинаковый состав по народу, смотрели, что там тенденция к артериальной гипертензии. Прям нездоровая. Стали думать, что количество потребления соли не отличается, курят, как и все. А были провинции, где особые сорта сыра кушают, где большое содержание данной аминокислоты. И они каждый день закидывали в свой организм десятилетиями сыры, где много предшественника адреналина. Они жили в чуть повышенном артериальном давлении. Адреналин и норадреналин повышают тонус, в том числе давление человека.

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# Наука # общество # Игорь Зайцев

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