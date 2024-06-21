Роман Головченко посетил с рабочей поездкой Брест – что на повестке?

Рост экспорта белорусской бытовой техники в 2024 году составляет от 115 до 170 %, но сегодня необходимо углублять локализацию производства, иначе будет сложно конкурировать – об этом заявил премьер-министр Беларуси. Сегодня, 20 июня, Роман Головченко посетил совместное белорусско-российское производство по выпуску бытовой кухонной техники, а также ознакомился с ходом строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время визита обсудили социально-экономическое развитие Брестской области. Валовый региональный продукт за первое полугодие вырос на 5 %, причем по темпам роста в сельском хозяйстве регион – лидер в стране. На предприятии «Гефест-Техника» речь шла об инвестиционном проекте. Сегодня продукция поставляется во все страны СНГ. Встраиваемую технику отгружаем «с колес» – без складских запасов. И производство планируют расширять. Если сегодня выпускают порядка 450 тысяч единиц в год, то после запуска новых площадей смогут увеличить мощности до 750 тысяч. Сегодня спрос на отечественную продукцию в Беларуси растет во многом благодаря доступности и кредитной линии «Родныя тавары». Ее планируют расширить.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Есть поручение Президента расширить этот список. В ближайшее время будут приняты изменения. В него будет, очевидно, добавлено больше производителей мебели в первую очередь. Включать будем туда и частные компании, больше частных компаний, которые производят мебель, но с условием того, что это не перепродажа чьей-то другой, а это собственное производство. Поэтому будем жестко следить за документами. Ну и есть предложение, сейчас отрабатывается, повысить порог кредитования для покупки отечественных садовых домиков или домокомплектов.

В рабочем маршруте и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, который строят на Кобринском укреплении Брестской крепости. На Всебелорусской молодежной стройке трудятся стройотряды со всей Беларуси. Проект разбит на три очереди. Первая включает реконструкцию казарм под общежитие и учебные классы, а также создание масштабной спортивной площадки. О ходе строительства доложил министр обороны Виктор Хренин – Министерство выступило инициатором проекта. В год смогут принимать порядка 7 тысяч детей со всей страны. Одна смена будет длиться 12 дней.