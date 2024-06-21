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Марина Василевская: под тобой кипит 300 тонн топлива, ты сидишь как на пороховой бочке – это не передать словами

21 июня 2024 16:31
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Марина Василевская признается: она всегда мечтала взлететь выше неба, но даже представить не могла, что, работая бортпроводником авиакомпании, поднимется выше 400 километров от Земли. Об этом рассказали в программе «В поисках истины». Но мечты на то и мечты, чтобы сбываться.

Марина Василевская: под тобой кипит 300 тонн топлива, ты сидишь как на пороховой бочке – это не передать словами-1

Марина Василевская, Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт:
Космический полет, этапы старта, выведения и посадки корабля – это, конечно, непередаваемые ощущения, которые вызывают огромный адреналин. Кровь закипает, и кажется, ты хочешь взлететь. И ты взлетаешь! Под тобой кипит 300 тонн топлива, и ты сидишь как на пороховой бочке. Это просто невероятные ощущения, которые невозможно передать словами!

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# Космос # общество # Марина Василевская

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