Марина Василевская: под тобой кипит 300 тонн топлива, ты сидишь как на пороховой бочке – это не передать словами

Марина Василевская признается: она всегда мечтала взлететь выше неба, но даже представить не могла, что, работая бортпроводником авиакомпании, поднимется выше 400 километров от Земли. Об этом рассказали в программе «В поисках истины». Но мечты на то и мечты, чтобы сбываться.

Марина Василевская, Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт:

Космический полет, этапы старта, выведения и посадки корабля – это, конечно, непередаваемые ощущения, которые вызывают огромный адреналин. Кровь закипает, и кажется, ты хочешь взлететь. И ты взлетаешь! Под тобой кипит 300 тонн топлива, и ты сидишь как на пороховой бочке. Это просто невероятные ощущения, которые невозможно передать словами!