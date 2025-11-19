Награждение победителей конкурса «РадиоТриумф» прошло в Минске. Пообщались с жюри и победителями

Во Дворце Республики собрались все те, кто будит страну по утрам, первыми рассказывает новости, чей голос звучит в каждом авто. Работники отечественного радио объединились, чтобы вместе отметить свои профессиональные успехи и получить заслуженные награды.

Юлия Терехова, информационная ведущая «Нового радио» и «Народного радио»:

Радио для меня очень много значит, так как я работаю уже давно, 25 лет. Никак меня не отпускает радио, не хотела менять профессию. Мне очень нравится, и продолжаю по сей день работать. Для меня это было удивительно, что я получила награду. Этому очень рада, счастлива и благодарна.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

У нас радио по-прежнему остается одним из самых востребованных средств массовой информации и вообще аккомпаниатором всем нашим хорошим, добрым, полезным делам. Будь то в машине, на даче, на работе мы слушаем радио. Какие бы модные сейчас тенденции ни появлялись: подкасты, цифровые платформы, флеш-накопители, все равно мы возвращаемся к радио, слушаем его. Любим своих ведущих, любим программы. Белорусское радио – это не только звук, а настоящая мультимедийная платформа с новостями, интервью, подкастами.

Влада Родовская, корреспондент:

Несмотря на глобальный тренд разнообразия форматов, радио остается тем самым надежным спутником, который всегда на одной волне с белорусами. В этой сфере работают тысячи профессионалов, и сегодня лучшие из лучших собрались в зале Дворца Республики. Впервые в Беларуси были названы имена победителей национального конкурса «РадиоТриумф».

Всего были поданы 234 заявки от 37 радиостанций со всей страны, 225 из которых допустили к конкурсной программе. По итогам оценки экспертного совета определен обладатель Гран-при и победитель в каждой из 16 номинаций. Например, «Радиодебют», «Легенда эфира», «Лучшее утреннее шоу» и «Аналитический проект».

Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:

Я этот конкурс воспринимаю вообще как награду небес. Я еще в строю, еще работаю, и он есть, этот конкурс. И есть возможность показать молодым коллегам, ребятам: вот, вы можете быть лучшими. Это такое счастье, когда, правда, ты имеешь возможность хотя бы опосредованно сказать, что есть за что бороться.

Денис Тихонов, продюсер радиостанции «Гомель FM» телерадиокомпании «Гомель»:

Сам конкурс, я считаю, можно назвать квинтэссенцией радиоэфира. Эта премия, эти награды, которые мы получим в дальнейшем, радиостанции, номинанты многие, тысячи людей, это как олицетворение того, что делают эти тысячи людей 24/7.

Представители компетентного и профессионального жюри – и эти голоса мы хорошо знаем – прослушали, отсмотрели и оценили десятки тематических программ и шоу. Проделана большая работа, горячие дебаты, ведь качество материалов только растет, как и заметен рост профессионализма специалистов. Выбрать лучших – задача со звездочкой.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Обсуждение было бурное, и мнения были абсолютно разные. Но я точно знаю, что это было очень серьезное обсуждение, и на многие позиции, на первые места разница составляла буквально один-два голоса. Поэтому я считаю, что у нас просто очень много профессионалов. Здесь очень трудно соблюсти объективность.

И вот разрешилась главная интрига вечера. Стал известен обладатель Гран-при. Первый национальный канал Белорусского радио, проект «Герои Победы». Сразу после награждения нам удалось пообщаться с победителем. Первые эмоции, заветная награда в руках, абсолютный радиотриумф.