«На это будет уделено особое внимание». Что случается с учреждениями здравоохранения после визита Президента?

Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вернемся еще к одному знаковому событию. 25 февраля Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии посещал Президент. После этого традиционно наметилось много преобразований в работе комплекса. В настоящее время на базе центра ведется строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток, завершение планируется в мае 2023 года, а в сентябре прошлого года введен в эксплуатацию ультрасовременный комплекс хирургии и трансплантации, который в том числе посетил наш Президент. На каком этапе в данный момент это строительство?

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Как было сказано, в мае 2023 года готовится его сдача. На данном этапе продолжается работа общестроительная, и в следующем году будет начинаться закупка оборудования. Значительная доля республиканского финансирования пойдет на закупку оборудования. Это основная часть. Как говорят, коробку возвести просто, а вот сделать начинку, все современное, в мировых стандартах, чтобы оказывать услуги всему миру… Поэтому на это будет уделено особое внимание.