«На это будет уделено особое внимание». Что случается с учреждениями здравоохранения после визита Президента?

Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вернемся еще к одному знаковому событию. 25 февраля Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии посещал Президент. После этого традиционно наметилось много преобразований в работе комплекса. В настоящее время на базе центра ведется строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток, завершение планируется в мае 2023 года, а в сентябре прошлого года введен в эксплуатацию ультрасовременный комплекс хирургии и трансплантации, который в том числе посетил наш Президент. На каком этапе в данный момент это строительство?
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Как было сказано, в мае 2023 года готовится его сдача. На данном этапе продолжается работа общестроительная, и в следующем году будет начинаться закупка оборудования. Значительная доля республиканского финансирования пойдет на закупку оборудования. Это основная часть. Как говорят, коробку возвести просто, а вот сделать начинку, все современное, в мировых стандартах, чтобы оказывать услуги всему миру… Поэтому на это будет уделено особое внимание.
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Руммо Олег Олегович тоже был участником форума, и он выступал с докладом именно о трансплантологии, где были представлены одни из самых замечательных цифр. Я бы хотела озвучить, что 6,5 тысячи трансплантаций различных органов произведено именно в Беларуси. Началом послужило… В 1997 году был издан указ о донорстве, и мы были на предпоследней строчке среди стран СНГ, то есть 14. И за этот период мы достигли… Мы лидеры по количеству трансплантаций на тысячу населения.
Чем может похвастаться наша кардиохирургия? Рассказала Татьяна Колядко – подробности здесь.