«Надо быть деликатнее, уважать больше чьих-то свобод». Караев о госслужбе в Гродно

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области. Юлия Артюх, СТВ:

Вы родом из России. Прожили во многих городах Беларуси, служили в Могилеве, в Бобруйске, в Гомеле. Сейчас вы находитесь на госслужбе в Гродно. Какое принципиальное отличие службы в погонах и государственной службы? Вроде бы гражданское уже лицо.

О разнице между госслужащими и военными Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Очень большие отличия, потому что, я только сейчас стал понимать, на службу в погонах, как вы выражаетесь, такой отбор и подбор людей, такая система их подготовки, что уже с 17 лет на службу в любых силовых структурах попадают строго отобранные по нужным критериям люди. Они соответствуют тем стандартам, которые им предъявляют то или иное требование. В них уже такой большой разницы и разности, как в общем мире на гражданке, нет. Они уже под какие-то рамки заранее подходят. Это и работоспособность, легкое восприятие любых трудностей, распорядка дня, ненормированного рабочего дня. Плюс, всегда же отобраны лучшие по здоровью, по физической форме, по интеллектуальным или другим способностям. Психоэмоционально очень стрессоустойчивые. И с этими людьми все-таки работать легче. У тебя подчиненные, которых кто-то до тебя заранее отобрал, подобрал, воспитал, провел через курс молодого бойца, военное училище. Юлия Артюх:

Это вы говорите в общем.

Юрий Караев:

Я подвожу к чему: первое – это кадры, с которыми ты работаешь. Потом все регламентировано обязанностями, уставом, приказами. За многие годы службы ты привыкаешь к тому, что ты сказал, это уже началось делаться, через два часа сделано. И это даже не обсуждается, очень многое можно не проверять. На гражданке просто все люди разные. Сфер и областей деятельности много. Такого жесткого подчинения нет, никто так сильно никому не обязан ни в чем. Надо быть деликатнее, уважать больше чьих-то свобод, прав. Понимать, что это обыватели, они никому ничего не должны. У них у всех очень повышенное чувство достоинства, они все знают свои права, им много чего положено, с ними приходится быть осторожнее, деликатнее. Конечно, сложнее. Гражданка – это в основном экономика, производство, сельское хозяйство, промышленность и сотни других вопросов.

Юлия Артюх:

Множество сфер. Юрий Караев:

Множество сфер. Быть в каждой из них профессионалом и разбираться невозможно. Поэтому приходится во многое вникать по-новому, а во многом доверять профессионалам, которые этому учились, занимались этим всю жизнь. Ты здесь, потому что ты полковник или генерал, не придешь и не скажешь: «Так должно быть. Я сказал – сделайте и не рассуждайте». Тут так не прокатывает. Юлия Артюх:

Гродно полюбился вам? О работе в Гродно Юрий Караев:

Полюбился, очень красивый центр, очень необычная архитектура. Я часто иду после работы и стараюсь пройти разными кварталами по центру, в основном, конечно, по Советской, посмотреть, как солнце заходит. Красивый центр в Гродно, люди такие приветливые. Юлия Артюх:

Узнают вас на улицах?

Юрий Караев:

Узнают. Без скромности скажу, что узнают и даже чаще, чем я ожидал. Кто-то просто подходил здороваться. А было такое часто, что подходили и поблагодарить меня, в моем лице весь личный состав МВД, силовых структур, внутренних войск за то, что в стране мир и спокойствие. Юлия Артюх:

В Гродно есть любимое место? «Гродно очень красивый город» Юрий Караев:

Гродно очень красивый город. Я хожу по центру, старинные здания все являются архитектурными памятниками. Мне интересно, в каком году, пытаюсь представить, что здесь было, останавливаюсь. Юлия Артюх:

Своей историей увлекаетесь?