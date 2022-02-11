С Юрием Караевым приготовили картошку и узнали, какое блюдо он любит больше всего

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Пожарим картошку. Я себе редко позволяю, везде же пишут, что это вредно и так далее. Но иногда же хочется.

Юлия Артюх:

Картошка невредна.

Юрий Караев:

Жареная вредна, она ж самая вкусная. Поэтому иногда нужно, как же губернатор говорит, по Фрейду неудовлетворенные желания вызывают неврозы, постараюсь процитировать, поэтому лучше быть пухленьким и спокойным, чем худым невротиком. Худым и злым или неврастеником, что-то такое.

Юлия Артюх:

А из национальных блюд осетинских что любите?

Юрий Караев:

Все осетины любят осетинские пироги, поэтому я погрешу против истины, если скажу, что что-то другое. Но в Минске их делают в одном месте, один наш земляк. Или не делает уже, не знаю. У меня жена научилась их делать хорошо. Но для этого нужен один сущий пустяк – это осетинский сыр. А его здесь днем с огнем не сыщешь. Когда брат или сестра передадут какими-то немыслимыми путями из Осетии, тогда получается сделать осетинские пироги. А без осетинского сыра все остальное, что здесь показывают с адыгейским или каким-то другим… Короче, говорю еще раз: на кухне я не гастроном, не шеф-повар. Но женщины же хитрые. Жена увидит и говорит: «Ой, как у тебя вкусно получилось». Чтобы самой лишний раз отдохнуть, она хвалит меня. Вся уже?