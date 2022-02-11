С Юрием Караевым приготовили картошку и узнали, какое блюдо он любит больше всего

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.
Юлия Артюх, СТВ:
Что будем готовить?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.
Юлия Артюх, СТВ:
Что будем готовить?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Пожарим картошку. Я себе редко позволяю, везде же пишут, что это вредно и так далее. Но иногда же хочется.
Юлия Артюх:
Картошка невредна.
Юрий Караев:
Жареная вредна, она ж самая вкусная. Поэтому иногда нужно, как же губернатор говорит, по Фрейду неудовлетворенные желания вызывают неврозы, постараюсь процитировать, поэтому лучше быть пухленьким и спокойным, чем худым невротиком. Худым и злым или неврастеником, что-то такое.
Юлия Артюх:
А из национальных блюд осетинских что любите?
Юрий Караев:
Все осетины любят осетинские пироги, поэтому я погрешу против истины, если скажу, что что-то другое. Но в Минске их делают в одном месте, один наш земляк. Или не делает уже, не знаю. У меня жена научилась их делать хорошо. Но для этого нужен один сущий пустяк – это осетинский сыр. А его здесь днем с огнем не сыщешь. Когда брат или сестра передадут какими-то немыслимыми путями из Осетии, тогда получается сделать осетинские пироги. А без осетинского сыра все остальное, что здесь показывают с адыгейским или каким-то другим… Короче, говорю еще раз: на кухне я не гастроном, не шеф-повар. Но женщины же хитрые. Жена увидит и говорит: «Ой, как у тебя вкусно получилось». Чтобы самой лишний раз отдохнуть, она хвалит меня. Вся уже?
Юлия Артюх:
Да ладно?
Юрий Караев:
Я без вас бы так быстро не справился.
Юлия Артюх:
Кто-то почистил всю картошку.
Юрий Караев:
Я обычно в таких случаях говорю, как я быстро почистил картошку.
Юлия Артюх:
Замечательный обед у нас получился. Вы предпочитаете кушать один или в компании?
Юрий Караев:
Да как получается. В компании, конечно, веселее.
«Надо быть деликатнее, уважать больше чьих-то свобод». Караев о госслужбе в Гродно – подробнее здесь.