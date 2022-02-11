«Витамин А влияет на состояние кожи». Рассказываем о свойствах семечек, про которые вы можете не знать

Любителям пощелкать семечками перед экраном телевизора на заметку. Этот суперфуд не только вкусный, но и при правильном употреблении весьма полезный. Чаще всего на нашем столе появляются тыквенные либо подсолнечные семечки.

Юлия Айзенман, провизор, нутрициолог:

Тыквенные и подсолнечные семечки весьма полезны. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые позитивно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы. Также они содержат витамины А, Е, группы В, микроэлементы. Польза, конечно, есть в обоих видах семечек, содержание микроэлементов у них одинаковое, но есть существенная разница в их количественном составе. И здесь уже лидируют семечки тыквы. Ведь они содержат большое количество цинка, магния, железа и витамина А.

Катерина Никитина, трихолог:

Витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от сухости и ломкости, работает с перхотью. Витамин А настолько коварен, что если вы будете испытывать передозировку этого витамина, вас также ждет выпадение волос. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и крепость волоса, помогает волосу лучше отрастать. Цинк помогает работать с проблемами перхоти и шелушения.

Не имеет значения, употребляете вы семечки отдельно либо добавляете в салат. Главное – знать меру и помнить о калорийности. Небольшой жменьки будет более чем достаточно для взрослого человека.

Юлия Айзенман:

Их калорийность более 500 ккал на 100 грамм продукта. Это значит, что если вы вечером съели стакан семечек, вы съели половину своего суточного рациона. Если вы предпочитаете соленые семечки, следует быть осторожными, особенно людям с повышенным артериальным давлением, так как избыток соли в рационе приводит к повышению давления.

Катерина Никитина:

Не будет никакой пользы от обжаренных семечек. Вообще, лучше всего тыквенные и семечки подсолнуха не употреблять очищенными. Вымачивайте обязательно их, пользуйтесь таким способом, как обезвреживание. Можно это сделать с помощью либо яблочного уксуса, либо перекиси водорода.