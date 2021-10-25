«Усе дачкі Івана Пятровіча – філолагі». Хто сёння працягвае працу знакамітага беларускага пісьменніка?

Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя. После смерти жены, Марии Филатовны, Иван Шамякин окончательно почувствоал себя осиротевшим. Через шесть лет, в октябре 2004 года он ушел вслед за своей супругой. Сегодня творческим наследием отца занимаются его дочери, Татьяна и Алеся.

Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина:

Усе дачкі Івана Пятровіча – філолагі. Мая старэйшая сястра Ліна закончыла лінгвістычны ўніверсітэт, тады Інстытут замежных моў называўся, спецыялізавалася ў французскай і нямецкай мовах. Малодшая сястра Алеся Іванаўна таксама закончыла наш філалагічны факультэт, як і я, і аспірантуру. Яе муж таксама, ён выкладае рускую мову ў нас на факультэце. Я выкладаю шматлікія дысцыпліны – і тэарэтычна-літаратурныя, літаратуразнаўчыя, і культуралагічныя ў значнай ступені.

Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

Чытаючы творы Шамякіна за школьнай партай, я ніколі не ўсведамляў нават пра тое, што мне так блізка ў жыцці давядзецца з ім сустрэцца. Сядзець па-сяброўску, быць на яго трох юбілеях: 70-годдзі, 75-годдзі, калі яшчэ была Марыя Філатаўна, дома разам з ім прымаць гасцей, а на 80-годдзі выступаць на сцэне нашага тэатра Янкі Купалы і гаварыць пра Івана Пятровіча адно з галоўных слоў на гэтым вечары. Я гэта рабіў заўсёды ад душы і цяпер я вельмі прачула адношуся да яго асобы, шаную яго памяць.

В память об Иване Шамякине его именем назван Мозырский государственный педуниверситет.

Татьяна Чечко, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени Ивана Петровича Шамякина:

В 2006 году Мозырскому государственному педагогическому университету было присвоено имя литературного классика Ивана Петровича Шамякина. С тех пор славной традицией нашего университета, филологического факультета стало проведение международных «Шамякинских» чтений. Традиционно, раз в два года наш университет собирает маститых ученых, молодых исследователей, творческих студентов. Особенно хотелось бы отметить события 2021 года, юбилейные события. Юбилею Ивана Петровича Шамякина мы посвятили образовательный проект «Юбилейная литературная неделя».