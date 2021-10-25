Прямой эфир

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены

25 октября 2021 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-1

Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина:
Вельмі важна, я лічу, падзея і ўвогуле з’ява ў жыцці Шамякіна – гэта яго шлюб з Марыяй Філатаўнай.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-4

Со своей женой Марией, тогда еще Кротовой, Иван Шамякин познакомился во время учебы в школе.

Татьяна Шамякина:
Упершыню яны сустрэліся, калі былі ў 5 класе ў вёсцы Церуха Гомельскага раёна. Гэта прыкладна 20-25 кіламетраў ад Гомеля. Вёска вялікая, на вялікім шляху з Гомеля ў Чарнігаў. Тады перавялі бацьку ў гэтую мясцовасць, і апынуўся Іван Пятровіч у адным класе з гэтай дзяўчынкай, так яны пазнаёміліся, але праз год бацьку перавялі ў іншае месца.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-7

Переезд из родного села разлучил их. А вновь Иван и Мария встретились уже студентами в Гомеле. С тех пор они стали неразлучны. В школьные годы Иван Шамякин не проявлял склонность к литературной работе, зато ему легко давались точные науки, что помогло ему после окончания семилетки в 1936 году поступить в Гомельский техникум строительных материалов.

Татьяна Шамякина:
У кінатэатры сустрэліся, пазналі адзін аднаго. Ён яе праводзіў, так пачалося зноў знаёмства і каханне. Яно цудоўна апісана Шамякіным у аповесці «Непаўторная вясна».

После учебы Марию направили фельдшером-акушером в Речицкий район, а Ивана через год – в Белосток. Он стал работать в райпромкомбинате города, который входил в то время в состав БССР. Проверив свои чувства на расстоянии, Мария и Иван решили пожениться. Через год у них родилась дочь Лина.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-10

Татьяна Шамякина:
Яны пажаніліся ў 1940 годзе. Яго амаль адразу забралі ў войска, служыў ён у Мурманску да вайны і амаль усе гады ваеннага часу ў зенітнай батарэі, але ён быў таксама камсаргам дывізіёна.

Одним из самых масштабных произведений в белорусской литературе о войне можно назвать пенталогию «Тревожное счастье».

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-13

Алла Жердецкая, доцент кафедры белорусской и зарубежной литературы филологического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Аўтабіяграфічным творам з’яўляецца пенталогія Івана Шамякіна «Трывожнае шчасце», якая пісалася з 1956 па 1963 год. Дарэчы, пенталогія з аповесцяў таксама была наватарскай з’явай для тагачаснай літаратуры. Усе пяць аповесцяў аб’яднаны жыццёвым лёсам Пятра Шапятовіча і Сашы Траянавай.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-16

Зинаида Дроздова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник в отделе белорусской литературы ХХ и ХХІ столетия филиала «Институт литературоведения имени Янки Купалы» государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»:
Я так адчуваю, што прататыпам Сашы была якраз жонка Івана Шамякіна. І гэта вельмі прывабны жаночы вобраз. І Пятро таксама. Думаю, тут дзесьці за ім ёсць і сам Іван Шамякін, за гэтым вобразам.

«Неповторимая весна» стала первой из пяти повестей, вошедших в «Тревожное счастье». Иван Шамякин посвятил ее своей жене, Марии Филатовне, а идея написания пришла ему во время их медового месяца в Югославии. Это история любви и долгой счастливой жизни.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-19

Павел Науменко, доцент кафедры истории белорусской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук:
Вось гэтыя тандэмы, калі мы будзем гаварыць пра гэтае пісьменніцкае пакаленне, то дзесьці да 1960-х гадоў уключна, жонка гэта было другое «Я» пісьменніка, зваротны бок месяца, калі хочаце. І я больш чым упэўнены, што ў паловы значных пісьменнікаў не было б тых дасягненняў, калі б у іх не было гэтых жонак.

Будучи дипломированным филологом, Мария Филатовна помогала мужу в его литературной деятельности: она перепечатывала и корректировала рукописи.

Татьяна Шамякина:
Ён пісаў правай і так вот падтрымліваў левай рукой. Прычым ён абсалютна заўсёды пісаў ад рукі, а мама перадрукоўвала, пасля ён правіў ужо па машынапісным тэксце, і яна зноў перадрукоўвала. Так было па раз 5-10 кожны твор.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-22

Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Я колькі разоў ні заходзіўсхіленая над машынкай, пішучая Марыя Філатаўна сядзіць і перадрукоўвае свежа напісаныя старонкі Івана Пятровіча. Вось мы ўжо сядзім, гаворым пра нешта нашаеяна яшчэ там, за машынкай. Потым падымаецца, выходзіць да нас, мы гаворым.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-25

Долгие годы семья Шамякиных была счастлива, но в 1991 году скоропостижно скончался их сын Александр. Это был страшный удар для Ивана и Марии. Далее – развал Советского Союза, который Иван Шамякин переживал тяжело. А в 1998 году не стало его спутницы Марии Филатовны. Он лишился своего ангела-хранителя и все чаще стал ощущать себя потерянным и одиноким.

Николай Метлицкий:
І мы з Іванам Пятровічам сустрэліся на двары лечкамісіі, дзе ён ляжаў вельмі хворы. Памятаю, як ён хадзіў па гэтым двары і ўсё сябе дакараў, што таму не пазваніў, таму не пазваніў, яе можна было выратаваць. Я вельмі любіў сам Марыю Філатаўну. Гэта вельмі душэўны чалавек. Памятаю, як мы хавалі яе каля іхняга сына на Паўночных могілках, і я тады сказаў Івану Пятровічу: Іван Пятровіч, якраз памерла жонка Гарбачова, Раіса Максімаўна. У Гарбачова былі большыя магчымасці яе ўратаваць, і ён не змог гэта зрабіць, таму што такая бязлітасная хвароба. Яны хварэлі адной хваробай. І вы можаце толькі яе ўвекавечыць, ажывіць у слове. І ён там жа, у бальніцы, сеў і напісаў першыя старонкі аповесці «Слаўся, Марыя», гімн свайго вялікага кахання да Марыі Філатаўны. І, як я лічу, тую заключную частку «Трывожнага шчасця».

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-28

Татьяна Шамякина:
Чалавек, асоба, жанчына аказалася такая шматгранная, што характар яе можна было раздзяліць для шматлікіх гераінь. Фактычна так можна сказаць, што амаль усе яны фігуруюць у яго творчасці прататыпам з’яўляецца Марыя Філатаўна.

Писатель очень любил природу, поэтому вся семья часто выезжала за город. Каждое лето Шамякины навещали родную деревню Марии, там писателю работалось плодотворнее. Они тесно общались с Андреем Макаенком и его семьей.

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены-31

Татьяна Шамякина:
Шамякін у маладыя гады быў надзвычай дасціпны, смяшлівы, вельмі любіў анекдоты, іх пастаянна яму апавядаў яго сябар Андрэй Макаёнак, вядомы камедыёграф, які заходзіў да нас амаль кожны дзень. І Шамякін працаваў у Саюзе пісьменнікаў, гэта праз дарогу ад нашага дома. І пасля работы заўсёды да яго ці разам з ім прыходзілі да нас сябры-пісьменнікі, калегі і пачыналі гаварыць, але не пра літаратуру, а ў асноўным пра палітыку.

После смерти жены, Марии Филатовны, Иван Шамякин окончательно почувствоал себя осиротевшим. Через шесть лет, в октябре 2004 года он ушел вслед за своей супругой.

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом? Узнать здесь.

# Белорусские писатели # общество # Мария Шамякина # Мария Кротова # Татьяна Шамякина # Алла Жердецкая # Зинаида Дроздова # Павел Науменко # Николай Метлицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Директор завода Минскагропроммаш: «Вот распродали бы всё, где будут работать наши дети?»
25 октября 2021 08:01

Директор завода Минскагропроммаш: «Вот распродали бы всё, где будут работать наши дети?»

Видел войну ребёнком. На кинонеделе в Могилёве покажут фильмы Виктора Турова
25 октября 2021 08:00

Видел войну ребёнком. На кинонеделе в Могилёве покажут фильмы Виктора Турова

Коронавирус сказывается на психике. Что делать, чтобы восстановиться?
25 октября 2021 07:54

Коронавирус сказывается на психике. Что делать, чтобы восстановиться?