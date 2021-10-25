«Пока один сотрудник ведёт экскурсию, второй занимается с малышами». В музее Воложина открыли игровую зону

Новости Беларуси. В Воложинском краеведческом музее открылась игровая зона для самых маленьких посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детский уголок расположился на первом этаже. Здесь можно узнать больше о природе родного края, познакомиться с богатством животного и растительного мира. А также заняться рисованием, лепкой, почитать книжки и даже поиграть. Уже есть специальная коллекция.

Татьяна Васильева, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:

Бывают часто и многодетные семьи. Пока один сотрудник ведет экскурсию и проводит родителей по экспозиции, другой здесь занимается с ребятами. Книжки, и раскраски, и игрушки посвящены животным, птицам, именно природе нашего родного края.