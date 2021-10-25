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«Пока один сотрудник ведёт экскурсию, второй занимается с малышами». В музее Воложина открыли игровую зону

25 октября 2021 10:04
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Новости Беларуси. В Воложинском краеведческом музее открылась игровая зона для самых маленьких посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пока один сотрудник ведёт экскурсию, второй занимается с малышами». В музее Воложина открыли игровую зону-1

Детский уголок расположился на первом этаже. Здесь можно узнать больше о природе родного края, познакомиться с богатством животного и растительного мира. А также заняться рисованием, лепкой, почитать книжки и даже поиграть. Уже есть специальная коллекция.  

«Пока один сотрудник ведёт экскурсию, второй занимается с малышами». В музее Воложина открыли игровую зону-4

Татьяна Васильева, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:
Бывают часто и многодетные семьи. Пока один сотрудник ведет экскурсию и проводит родителей по экспозиции, другой здесь занимается с ребятами. Книжки, и раскраски, и игрушки посвящены животным, птицам, именно природе нашего родного края.  

«Пока один сотрудник ведёт экскурсию, второй занимается с малышами». В музее Воложина открыли игровую зону-7

Там же маленьким посетителям показывают тематические мультфильмы, рассказывают, как беречь природу и животных. Наполненность детского уголка со временем будет меняться.  

# Музеи # общество # Татьяна Васильева # Фотофакт

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