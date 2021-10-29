Прямой эфир

Он рассказал про подвиги партизан и судьбу простого человека. Почему этот автор так много писал про войну?

29 октября 2021 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя.

Иван Шамякин начал публиковаться в армейских газетах и написал в землянке при керосиновой лампе свой первый рассказ.

Он рассказал про подвиги партизан и судьбу простого человека. Почему этот автор так много писал про войну?-1

Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина:
Ён вярнуўся ў 1946 годзе з Германіі. Іх дывізіён пераводзілі з Мурманску, пасля з Фінляндыі, пасля ў Польшчу, а з Польшчы ў Германію, і ён сустрэў перамогу каля Берліна, 30 кіламетраў. І вось як раз гэтыя падзеі апісаны ў першай аповесці «Помста». Яна была надрукавана ў часопісе «Полымя». Пасля вайны, у 1946 годзе, яго дэмабілізавалі, і ён прыехаў, вярнуўся да жонкі і дачкі, якія перажылі акупацыю. Акупацыя ў Гомельскай вобласці была меншая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі, у 1943 годзе вызваленая, але ён два ці нават больш гады не ведаў нічога пра лёс жонкі і дачкі.

Он рассказал про подвиги партизан и судьбу простого человека. Почему этот автор так много писал про войну?-4

Елена Сузько, кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской и русской филологии филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени Ивана Петровича Шамякина:
Бясспрэчна вялікае значэнне мае творчасць Івана Пятровіча Шамякіна пры патрыятычным выхаванні моладзі. Адно з цэнтральных месцаў у яго творчасці займае тэма Вялікай Айчынная вайны і ў прыватнасці партызанскай барацьбы беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта, як нам падаецца, адзін з найлепшых прыкладаў таго, як можна выхаваць маладое пакаленне на прыкладзе гераічных учынкаў нашых продкаў, як стварыць, актывізаваць іх грамадзянскую пазіцыю. Тым больш, што ў творах Івана Пятровіча Шамякіна гаворка ідзе пра найбольш складаны перыяд у гісторыі Беларусі, маецца на ўвазе перш за ўсё партызанская барацьба, у якой прымалі ўдзел не толькі прафесійныя вайскоўцы, але і звычайны беларускі народ.

Он рассказал про подвиги партизан и судьбу простого человека. Почему этот автор так много писал про войну?-7

Еще одно произведение Ивана Шамякина военного периода – «В снежной пустыне». В этой повести автор рассказывает о подвиге летчиков Северного флота, где воевал в первые месяцы войны. Она была написана в 1944 году, а опубликована только через два года.

Татьяна Шамякина:
Апавяданне «У снежнай пустыні» і аповесць «Помста», якая сапраўды аказала вялікі ўплыў на яго лёс, таму што яе высока ацанілі старэйшыя пісьменнікі, у прыватнасці Міхась Лынькоў, і прынялі яго ў Саюз пісьменнікаў Беларусі.

Еще во время учебы в педагогическом институте Иван Шамякин занимался поиском материалов для романа о белорусских партизанах. Во многом ему помогла его жена, Мария Филатовна, которая пережила оккупацию в деревне Терюха.

Он рассказал про подвиги партизан и судьбу простого человека. Почему этот автор так много писал про войну?-10

Алла Жердецкая, доцент кафедры белорусской и зарубежной литературы филологического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Пасля вайны, у 1948 годзе Іван Шамякін напісаў раман «Глыбокая плынь», у якім адкрываў партызанскую тэму ў беларускай літаратуры. Наватарскай у творы з’яўляецца спроба паказаць масавы гераізм простых людзей.

Одним из самых масштабных произведений в белорусской литературе о войне можно назвать пенталогию «Тревожное счастье».

Читайте также:

Он потратил все деньги на автомобиль, хоть и не умел водить. Что ещё вы могли не знать об Иване Шамякине?

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Шамякина # Елена Сузько # Алла Жердецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Притопочный лист нужен обязательно. Рассказываем о правилах безопасности при топке печи
29 октября 2021 10:25

Притопочный лист нужен обязательно. Рассказываем о правилах безопасности при топке печи

Любовь к искусству ему привил старший брат. В Минске открылась выставка, посвящённая памяти Константина Шаранговича
29 октября 2021 10:21

Любовь к искусству ему привил старший брат. В Минске открылась выставка, посвящённая памяти Константина Шаранговича

«Уезжали они оттуда нехотя». В войсковой части 3310 организуют лагерь для детей
29 октября 2021 09:26

«Уезжали они оттуда нехотя». В войсковой части 3310 организуют лагерь для детей