«Кажуць, Шамякін – майстар сюжэтаў». Якія творы пісьменніка апынуліся на тэлеэкранах?

Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте « Тайны Беларуси » мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя.

В 1957 году появляется роман под названием «Криницы» о жизни сельской интеллигенции. В романе действие происходит в одном из районов Полесья после сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Автор повествует о том, как живут и трудятся передовые люди колхозной деревни, как они участвуют в перестройке сельского хозяйства на основе исторических решений партии. В 1964 году на киностудии «Беларусьфильм» роман был экранизирован режиссером Иосифом Шульманом.

За это произведение в 1967 году автор получил литературную премию имени Якуба Коласа. Еще один популярный роман Ивана Шамякна – «Атланты и кариатиды» написан в 1974 году, а в 1980 году был экранизирован режиссером Александром Гутковичем. Роман посвящен людям, строящим новый, социалистический город. Судьба главного архитектора города Максима Карнача, его труд, семейная жизнь, морально-этические проблемы, которые ему приходится решать, и составляют сюжетную основу романа.

Мария Шамякина, внучка Ивана Шамякина:

Яго сапраўды чытаюць у асноўным архітэктары і будаўнікі. Яны вельмі паважаюць гэты твор. Правільна. Гэта адзін з вельмі нямногіх твораў, дзе ў цэнтры не проста характар і асоба чалавека-архітэктара, але і яго праца. І там вялікую ўвагу надае герой таму, як будзе выглядаць тое, што ён праектуе праз 20, 30, 50 гадоў, як захаваць ці нават і палепшыць ландшафт, як будзе людзям там, наколькі зручна жыць.

Иван Шамякин был одним из лучших сюжетчиков. Обширное литературное наследие писателя легло в основу многих фильмов. За его произведения охотно брались мастера белорусской режиссуры и мосфильмовцы. Начиная с 1964 года по произведениям белорусского мастера слова было снято девять художественных фильмов, которые высоко были оценены зрителями не только за увлекательный сюжет, но и за чувственность и эмоциональность его героев.