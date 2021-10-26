Прямой эфир

Раман «Злая зорка». Як апавяданне стала адзіным вялікім творам пра Чарнобыльскую трагедыю?

26 октября 2021 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя.

Раман «Злая зорка». Як апавяданне стала адзіным вялікім творам пра Чарнобыльскую трагедыю?-1

Оставаясь летописцем сегодняшнего дня, Иван Шамякин не мог остаться равнодушным к Чернобыльской катастрофе. Его родная Гомельская область оказалась в эпицентре беды. Он первым написал в белорусской литературе произведение крупной жанровой формы о Чернобыле – роман «Злая звезда» в 1991 году, а позже – рассказ «Зона повышенной радиации».

Раман «Злая зорка». Як апавяданне стала адзіным вялікім творам пра Чарнобыльскую трагедыю?-4

Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Іван Пятровіч быў дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР па чатырох Чарнобыльскіх раёнах. Сюды ўваходзіў Брагінскі, Нараўлянскі, Рэчыцкі і Хойніцкі раён. І калі здарылася катастрофа, яго выбарчая акруга апынулася ў зоне Чарнобыльскага першаснага паражэння. Ён адразу жа паехаў падтрымаць сваіх выбаршчыкаў, сустрэцца, пагаварыць з людзьмі. Колькі ён потым тут па санаторыях, калі людзі былі выселеныя з малымі дзецьмі, маці асабліва. Іх высялялі з груднымі дзецьмі ў першыя дні аварыі, раскідвалі па санаторыях, і пад Мінскам у тым ліку. Колькі ён ездзіў да іх, я ведаю гэта асабіста, і кожны звяртаўся за падтрымкай.

Раман «Злая зорка». Як апавяданне стала адзіным вялікім творам пра Чарнобыльскую трагедыю?-7

Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина:
Ён першым напісаў раман «Злая зорка». Ён па сутнасці і застаецца адзіным вялікім творам пра гэтую трагедыю. Нада сказаць, надзвычай праўдзіва, таму што я паматаю, што ён сустракаўся з фізікамі, у тым ліку ў Маскве, яны яму шмат тлумачылі, шмат апавядалі. І, канешне, асабістыя лёсы людзей.

Николай Метлицкий:
Ён не мог застацца па-за Чарнобылем, нават каб і не быў дэпутатам гэтых мясцін. Ён бы прыехаў туды, таму што сапраўдны пісьменнік, такі, як Шамякін, заўсёды і ў горы, і ў радасці са сваім народам.

Читайте также:

Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?

Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены

Он рассказал про подвиги партизан и судьбу простого человека. Почему этот автор так много писал про войну?

# Белорусские писатели # Культура # Николай Метлицкий # Татьяна Шамякина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур
25 октября 2021 06:36

В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур

Этого белоруса сравнивают с Муслимом Магомаевым. Поговорили с Сергеем Волчковым
12 октября 2021 09:07

Этого белоруса сравнивают с Муслимом Магомаевым. Поговорили с Сергеем Волчковым

В Большом прошла премьера «Реквиема» Верди на русском. Как переводили оперу с латыни и справился ли хор?
07 октября 2021 19:54

В Большом прошла премьера «Реквиема» Верди на русском. Как переводили оперу с латыни и справился ли хор?