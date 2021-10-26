Раман «Злая зорка». Як апавяданне стала адзіным вялікім творам пра Чарнобыльскую трагедыю?
Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя.
Оставаясь летописцем сегодняшнего дня, Иван Шамякин не мог остаться равнодушным к Чернобыльской катастрофе. Его родная Гомельская область оказалась в эпицентре беды. Он первым написал в белорусской литературе произведение крупной жанровой формы о Чернобыле – роман «Злая звезда» в 1991 году, а позже – рассказ «Зона повышенной радиации».
Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Іван Пятровіч быў дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР па чатырох Чарнобыльскіх раёнах. Сюды ўваходзіў Брагінскі, Нараўлянскі, Рэчыцкі і Хойніцкі раён. І калі здарылася катастрофа, яго выбарчая акруга апынулася ў зоне Чарнобыльскага першаснага паражэння. Ён адразу жа паехаў падтрымаць сваіх выбаршчыкаў, сустрэцца, пагаварыць з людзьмі. Колькі ён потым тут па санаторыях, калі людзі былі выселеныя з малымі дзецьмі, маці асабліва. Іх высялялі з груднымі дзецьмі ў першыя дні аварыі, раскідвалі па санаторыях, і пад Мінскам у тым ліку. Колькі ён ездзіў да іх, я ведаю гэта асабіста, і кожны звяртаўся за падтрымкай.
Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина:
Ён першым напісаў раман «Злая зорка». Ён па сутнасці і застаецца адзіным вялікім творам пра гэтую трагедыю. Нада сказаць, надзвычай праўдзіва, таму што я паматаю, што ён сустракаўся з фізікамі, у тым ліку ў Маскве, яны яму шмат тлумачылі, шмат апавядалі. І, канешне, асабістыя лёсы людзей.
Николай Метлицкий:
Ён не мог застацца па-за Чарнобылем, нават каб і не быў дэпутатам гэтых мясцін. Ён бы прыехаў туды, таму што сапраўдны пісьменнік, такі, як Шамякін, заўсёды і ў горы, і ў радасці са сваім народам.
Читайте также:
Преподавал немецкий и работал председателем Верховного Совета. Кем был Иван Шамякин не за писательским столом?
Они познакомились в 5 классе и прожили вместе 58 лет. Невероятная история любви Ивана Шамякина и его жены
Он рассказал про подвиги партизан и судьбу простого человека. Почему этот автор так много писал про войну?