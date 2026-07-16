Развязка вокальной битвы близка – собрали самое интересное с детского конкурса «Витебск-2026»

Вероника Макаревич, корреспондент: Васильковый фест набирает обороты. Торжественные фанфары 24-го детского Международного музыкального конкурса уже прозвучали. В первый этап творческого состязания юные артисты покоряли сцену под культовые хиты из любимых мультфильмов, мировых кинохитов и мюзиклов.

Илона Броневицкая, председатель жюри XXIV детского Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

Нравится, не нравится. Чувства, талантливость, одаренность, потенциал надо почувствовать. В данном случае мы все люди взрослые, у нас есть опыт. Но ужасно судить детей. Это так ужасно, это так несправедливо. Они все прекрасные.