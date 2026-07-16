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Развязка вокальной битвы близка – собрали самое интересное с детского конкурса «Витебск-2026»

16 июля 2026 13:47
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Васильковый фест набирает обороты. Торжественные фанфары 24-го детского Международного музыкального конкурса уже прозвучали. В первый этап творческого состязания юные артисты покоряли сцену под культовые хиты из любимых мультфильмов, мировых кинохитов и мюзиклов. 

Развязка вокальной битвы близка – собрали самое интересное с детского конкурса «Витебск-2026»-2

Илона Броневицкая, председатель жюри XXIV детского Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:
Нравится, не нравится. Чувства, талантливость, одаренность, потенциал надо почувствовать. В данном случае мы все люди взрослые, у нас есть опыт. Но ужасно судить детей. Это так ужасно, это так несправедливо. Они все прекрасные. 

Развязка вокальной битвы близка – собрали самое интересное с детского конкурса «Витебск-2026»-4

Честь нашей страны на домашней арене защищает талантливая брестчанка Елизавета Цуприк. Она выступает под лаконичным псевдонимом Лизавета. Волнение не помешало триумфу. Филигранное исполнение «Over the Rainbow» принесло нашей звездочке рекордные 60 баллов. 

Подробнее смотрите в видео.

# Славянский базар в Витебске # Конкурс # Дети # Музыка # Илона Броневицкая # Вероника Макаревич

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